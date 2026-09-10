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Philharmonie Essen feiert 120. Geburtstag von Rot-Weiss Essen mit den Klängen der Hafenstraße

(lifePR) (Essen, )
  • Konzert „Nur der RWE – Sounds of Hafenstraße“ am 24. Februar 2027, um 18 und 21 Uhr
  • Allgemeiner Vorverkauf startet am 29. September 2026, um 10:00 Uhr
Die Philharmonie Essen feiert den 120. Geburtstag von Rot-Weiss Essen mit den Klängen des Stadions: Unter dem Titel „Nur der RWE – Sounds of Hafenstraße“ präsentiert das renommierte Konzerthaus gemeinsam mit dem traditionsreichen Fußballverein am Mittwoch, 24. Februar 2027, um 18:00 und 21:00 Uhr ein einmaliges und außergewöhnliches Konzert-Highlight. Wenn im Stadion an der Hafenstraße, der Heimspielstätte von RWE, tausende Stimmen zu einer werden, entsteht ein Gefühl, das sich nicht erklären lässt – man muss es erleben. Im Alfried Krupp Saal der Philharmonie erhält diese emotionale Kraft einen neuen Raum: Unter der Leitung von Konzertmeister Mihalj „Miki“ Kekenj kleiden die Bergischen Symphoniker Fangesänge und vertraute Melodien in ein klassisches Gewand. Durch den Abend führt Fußball-Doyen Sven Pistor (WDR2 „Liga live“). Mit der Wucht des großen Sinfonieorchesters entstehen neue Klangbilder – getragen von Dynamik, Atmosphäre und der Energie der Hafenstraße. Das Publikum darf sich dabei auf besondere Gäste freuen: Vertreter der aktuellen Mannschaft, prägende Persönlichkeiten des Vereins sowie Clublegenden, die die Geschichte von Rot-Weiss Essen über viele Jahre hinweg mitgeschrieben haben. So wird die Philharmonie für einen Abend zu einem Ort der Begegnung zwischen Generationen. Ein Abend voller Emotionen, Erinnerungen und gemeinsamer Stimmen!

Marie Babette Nierenz, Intendantin der Philharmonie Essen, freut sich auf diese ganz besondere Kooperation: „Vom Fußball in den Konzertsaal – die Idee kam mir beim Rot-Weiss Essen-Spiel in der Hafenstraße, wo wir uns alle getragen fühlten von hymnischen Fangesängen, die das große Herzblut für Ihre Mannschaft mit unbändiger Freude an der Musik verbinden. Beide bringen wir nun in der Philharmonie zusammen. Mit großem Orchester, Spielern, Fahnen und den schönsten Hymnen in der Geschichte des Vereins. Adiole ...!!“

Alexander Rang, Vorstand von Rot-Weiss Essen: „120 Jahre Rot-Weiss Essen – das sind 120 Jahre voller Geschichten, Emotionen und ganz besonderer Klänge. Der ‚Sound der Hafenstraße‘ ist dabei weit mehr als der Gesang unserer Fans. Er erzählt von den Menschen, den großen Momenten, den Höhen und Tiefen sowie der besonderen Verbindung zwischen unserem Verein und dieser Stadt. Gemeinsam mit der Philharmonie Essen wollen wir diese Geschichte als musikalische Zeitreise durch 120 Jahre erzählen – mit bekannten Liedern, Fußball und vielen Anekdoten, die unseren Verein so einzigartig machen. Dass wir unser Jubiläum auf diese Weise feiern können, ist etwas ganz Besonderes. Unser Dank gilt der Stadt Essen und der Philharmonie Essen für diese außergewöhnliche Kooperation. Gemeinsam zeigen wir, wie vielfältig Rot-Weiss Essen ist und wie tief der Verein in der Stadt und ihren Menschen verwurzelt ist.“

Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen: „Zwei Aushängeschilder unserer Stadt stellen unter Beweis, was durch kreative Offenheit entstehen kann: Die Philharmonie Essen und Rot-Weiss Essen bringen Klassik und Fußball auf eine Weise zusammen, die viele so wohl nicht erwartet hätten. Ein großartiges Projekt zum 120. Geburtstag des Traditionsvereins – und ein echtes Highlight für alle Essenerinnen und Essener.“

Ticketinformationen:

Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 29. September 2026, um 10:00 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für TUP-Abonnent*innen sowie Partner*innen von Rot-Weiss Essen startet am 22. September, um 10:00 Uhr.

Karten (€ 25,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

 

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