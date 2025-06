Philharmonie Essen bietet in Essen Konzerte vor Ort

Für die Philharmonie Essen ist das Wirken in die Stadt hinein ein zunehmend wichtiges Anliegen. Vor diesem Hintergrund stehen unter dem Titel „Philharmonie vor Ort“ vom 22. bis 27. Juni 2025 zum fünften MalKammerkonzerte in unterschiedlichen Einrichtungen im Essener Stadtgebiet auf dem Programm – von einer Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen über eine Suchthilfe-Einrichtung bis zum Jugendhof Vogelheim. Mit dem Angebot sollen Menschen erreicht werden, die selten die Gelegenheit haben, ein Live-Konzert zu erleben. Das Peripherie Quartett präsentiert an insgesamt elf Terminen ein abwechslungsreiches Programm. Die Musiker*innen Sebastian Langer (Klarinette), Aaron Wolharn (Flöte), Elio Herrera (Violoncello) und Muzi Lyu (Violine) präsentieren Werke von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg über Maurice Ravel bis hin zu ABBA und weiteren. Interessierte sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen zu den Auftritten in der Kirche des Franz-Sales-Hauses (22. Juni, 15:30 Uhr), in der Suchthilfe direkt Essen gGmbH (23. Juni, 11:00 Uhr), im Julius-Leber-Haus (23. Juni, 15:00 Uhr), im Jugend- und Bürgerzentrum Werden (24. Juni, 14:30 Uhr), im Pfarrheim der Kirche St. Michael (25. Juni, 16:00 Uhr), im Jugendhof Vogelheim (26. Juni, 10:00 Uhr) und in der Kinder- und Jugendbibliothek der Jugendhilfe Essen (26. Juni, 16:30 Uhr).



Die außergewöhnliche Konzertreihe wird durch die Unterstützung der Allbau GmbH ermöglicht, die in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum ihres Sozialengagements feiert.



Alle Konzerttermine:



Sonntag, 22.06.2025

15:30 Uhr: Kirche des Franz-Sales-Hauses

Steeler Str. 261, 45138 Essen*



Montag, 23.06.2025

11:00 Uhr: Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Hoffnungstr. 24, 45127 Essen*



Montag, 23.06.2025

15:00 Uhr: Julius-Leber-Haus

Meistersingerstr. 50, 45307 Essen*



Dienstag, 24.06.2025

10:30 Uhr: Tagesstätte Tor23

Burgfeldstr. 23, 45127 Essen



Dienstag, 24.06.2025

14:30 Uhr: Jugend- und Bürgerzentrum Werden

Wesselswerth 10, 45239 Essen*



Mittwoch, 25.06.2025

10:30 Uhr: Schule am Steeler Tor

Altenbergstr. 12, 45141 Essen



Mittwoch, 25.06.2025

16:00 Uhr: Pfarrheim der Kirche St. Michael

Langhölter Weg 9, 45357 Essen*



Donnerstag, 26.06.2025

10:00 Uhr: Jugendhof Vogelheim in Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Nord

Lütkenbrauk 12, 45329 Essen*



Donnerstag, 26.06.2025

16:30 Uhr: Kinder- und Jugendbibliothek, Jugendhilfe Essen

Max-Keith-Straße 66/Ecke Kaninenberghöhe, Gebäude E01, 45136 Essen*



Freitag, 27.06.2025

11:00 Uhr: Kurt-Schumacher-Zentrum

Rüpingsweg 51, 45277 Essen



Freitag, 27.06.2025

Klinik für Kinder- & Jugendpsychiatrie

Evang. Kliniken Essen-Mitte gGmbH







* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt frei.

