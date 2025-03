Philharmonie Essen bietet in Essen Konzerte vor Ort

Für die Philharmonie Essen ist das Wirken in die Stadt hinein ein zunehmend wichtiges Anliegen. Vor diesem Hintergrund stehen unter dem Titel „Philharmonie vor Ort“ vom 17. bis 28. März 2025 zum dritten MalKammerkonzerte in unterschiedlichen Einrichtungen im Essener Stadtgebiet auf dem Programm – von einem Übergangswohnheim für Geflüchtete bis zur Caritas Suppenküche. Mit dem Angebot sollen Menschen erreicht werden, die selten die Gelegenheit haben, ein Live-Konzert zu erleben. Das Streichtrio 3Cordes musiziert an insgesamt elf Terminen ein abwechslungsreiches Programm. Die Musikerinnen Veronika Aluffi (Violine), Friederike Imhorst (Viola) und Anna Betzl-Reitmeier bzw. Bea Magdalena Sallaberger (Violoncello) präsentieren Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel über Joseph Haydn und Johannes Brahms bis hin zu Eric Clapton und weiteren. Mit diesen ist das Trio etwa in einem Krankenhaus, einem Wohnheim für von Obdachlosigkeit bedrohte Männer, in Kinder- und Jugendhäusern und einem Altenheim zu Gast. Zu den Auftritten im Übergangswohnheim St. Vincenz (17. März, 15:00 Uhr), im Gustav-Heinemann-Haus/CVJM Essen Sozialwerk (18. März, 11:00 Uhr), in der Caritas Suppenküche in der Kirche St. Gertrud (19. März, 08:30 Uhr), im Bürgerhaus Oststadt (21. März, 11:00 Uhr) und im Jugendzentrum Hüweg (25. März, 18:30 Uhr) sind Interessierte bei freiem Eintritt herzlich willkommen.



Die Konzerttermine:



Montag, 17.03.2025



15:00 Uhr: Übergangswohnheim St. Vincenz*



Dienstag, 18.03.2025



09:00 Uhr: Evangelische Kliniken Essen-Mitte



11:00 Uhr: Gustav-Heinemann-Haus / CVJM Essen Sozialwerk*



Mittwoch, 19.03.2025



08:30 Uhr: Caritas Suppenküche in der Kirche St. Getrud*



Donnerstag, 20.03.2025



10:00 Uhr: Haus Immanuel, Gefährdetenhilfe gGmbH/Diakoniewerk Essen



Freitag, 21.03.2025



09:00 Uhr: Nelli Neumann Schule, Förderschule mit Schwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung



11:00 Uhr: Bürgerhaus Oststadt*



Montag, 24.03.2025



11:00 Uhr: Kinder- und Jugendhaus Palme 7 der Jugendhilfe Essen gGmbH



Dienstag, 25.03.2025



16:00 Uhr: Caritas-Stift Lambertus



18:30 Uhr: Kinder- und Jugendhaus Hüweg der Jugendhilfe Essen gGmbH*



Freitag, 28.03.2025



11:00 Uhr: Förderturmhaus Zeche Carl



* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt frei.



Die Konzertreihe wird durch die Unterstützung von Dr. Karlgeorg Krüger ermöglicht.

