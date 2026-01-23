Philharmonie Essen bietet Orgelfahrt nach Groningen an: noch Plätze frei
Unter der Überschrift „Auf den Spuren von Arp Schnitger“ haben Orgelfreunde vom 6. bis 7. Juni 2026 die Möglichkeit, eine geführte Reise zu unternehmen
Anmeldungen für die geführte Orgelreise sind bis zum 15. Februar 2026 möglich bei joachim.schwarz@tup-online.de. Die Kosten für die Orgelreise liegen bei € 798,00 bei Nutzung eines Doppelzimmers (d.h. € 399,00 pro Person), € 599,00 für ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung und € 499,00 für ein Einzelzimmer. Darin sind enthalten: die Busfahrten, die Orgelführungen, ein Konzertbesuch, die Mahlzeiten (ohne Getränke) sowie die Hotelübernachtung mit Frühstück. Die Unterbringung erfolgt im Martinihotel in Groningen. Detaillierte Informationen zu Programm, Preisen und Zahlungsmodalitäten sind nachzulesen unter www.theater-essen.de.