Philharmonie Essen bietet Orgelfahrt nach Groningen an: noch Plätze frei

Unter der Überschrift „Auf den Spuren von Arp Schnitger“ haben Orgelfreunde vom 6. bis 7. Juni 2026 die Möglichkeit, eine geführte Reise zu unternehmen

Mit einer zweitägigen Orgelreise macht die Philharmonie Essen zum Ende der Saison 2025/2026 ein ganz besonderes Angebot. Orgelinteressierte haben von Samstag, 6. bis Sonntag, 7. Juni 2026 die Möglichkeit, „Auf den Spuren von Arp Schnitger“ ins niederländische Groningen zu fahren. Für diese reizvolle Reise sind noch Plätze frei. Die Stadt bezaubert nicht nur mit ihrer wunderschönen Altstadt, sondern auch einer Fülle von historischen Orgeln, darunter zwei Instrumente des berühmten norddeutschen Orgelbauers Arp Schnitger. Fachkundige Organisten vor Ort organisieren für die Teilnehmenden die Besichtigung und präsentieren ihnen insgesamt fünf bedeutende Instrumente. Nicht nur die Orgeln sind eine Reise wert, auch die Kirchen, in denen sie sich befinden, geben Zeugnis von der großen Pracht, die in den vergangenen Jahrhunderten reiche Kaufleute als Zeugnis ihres kulturellen Erbes aufgebaut haben.

Anmeldungen für die geführte Orgelreise sind bis zum 15. Februar 2026 möglich bei joachim.schwarz@tup-online.de. Die Kosten für die Orgelreise liegen bei € 798,00 bei Nutzung eines Doppelzimmers (d.h. € 399,00 pro Person), € 599,00 für ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung und € 499,00 für ein Einzelzimmer. Darin sind enthalten: die Busfahrten, die Orgelführungen, ein Konzertbesuch, die Mahlzeiten (ohne Getränke) sowie die Hotelübernachtung mit Frühstück. Die Unterbringung erfolgt im Martinihotel in Groningen. Detaillierte Informationen zu Programm, Preisen und Zahlungsmodalitäten sind nachzulesen unter www.theater-essen.de.

