Jugendliche von 10 bis 14 Jahren können ihre eigene „Sagenhafte Heldenmusik“ erschaffen – so der Titel eines Ferienworkshops der Philharmonie Essen vom 03. bis 05. April 2024, jeweils von 09:00 bis 15:00 Uhr. Im Zentrum steht dabei die Musik aus der berühmten Oper „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner. Die Teilnehmenden verwenden kurze Melodien oder riesige Orchesterklänge aus Wagners Musik und setzen sie mit fetten Beats und coolen Riffs wie einzelne Puzzleteile neu zusammen – und kreieren ihre eigene sagenhafte Heldenmusik. Die Jugendlichen können alleine oder im Team arbeiten, auf dem eigenen, mitgebrachten Laptop oder auf einem Leihgerät der Philharmonie. Am ersten Tag findet eine Führung durch die Philharmonie statt. Am zweiten Tag steht eine Probe der Essener Philharmoniker auf dem Programm, bei der sie Ausschnitte aus der Oper live hören. Und am letzten Tag präsentieren die Teilnehmenden die Ergebnisse ihrer eigenen Remixes in einem informellen Konzert für Familien. Workshop-Leitung: Lesley Olson. Die Teilnahme ist kostenlos.



Infos und Anmeldung bei Merja Dworczak unter Tel. (02 01) 81 22-826 oder education@philharmonie-essen.de.



Gefördert vom Kulturrucksack NRW

