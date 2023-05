Philharmonie Essen: Programm der Spielzeit 2023/2024

Porträtreihen mit Sir Antonio Pappano und Patricia Kopatchinskaja

Jubiläumsreihen zu Anton Bruckner und György Ligeti sowie Daniel Hope zum 50. Geburtstag

20 Jahre Philharmonie Essen: Festkonzert am 15. Juni 2024

Orchester-Höhepunkte: Riccardo Muti und Chicago Symphony Orchestra / Christian Thielemann und Sächsische Staatskapelle Dresden

Diehat das Konzertprogramm für die kommendeveröffentlicht. Bei einer Pressekonferenz hat die Künstlerische Leiteringemeinsam mit ihrem Team eine entdeckungsreiche Saison vorgestellt, die von großen Künstlerpersönlichkeiten wie dem Dirigentenund der Geigerinsowie den Komponistengeburtstagen vonundgeprägt ist. Das eigenebegeht die Philharmonie Essen mit einem Festkonzert am 15. Juni 2024 mit Anne-Sophie Mutter und dem Dallas Symphony Orchestra unter der Leitung von Fabio Luisi – für alle Bürger*innen wird das Konzert als Public Listening in den Stadtgarten übertragen. Dem Violinisten, seit vielen Jahren ein enger künstlerischer Partner der Philharmonie Essen, ist eine dreiteilige Konzertreihe zu dessen 50. Geburtstag gewidmet. „Die Philharmonie Essen wird zur Heimat von Musiker*innen und Komponist*innen, die eine persönliche Botschaft haben. Sie wollen uns mit ihrer Kunst bewegen und inspirieren“, betont Marie Babette Nierenz. Zu den weiteren Höhepunkten gehören große Orchesterkonzerte mit Auftritten von Christian Thielemann und der Staatskapelle Dresden, Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester Leipzig, Karina Canellakis und dem London Philharmonic Orchestra, Yannick Nézet-Séguin und dem Rotterdam Philharmonic Orchestra sowie dem großen Maestro Riccardo Muti, der sich mit einer Farewell Tournee als Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra verabschieden wird. Als herausragende Gesangs- und Instrumentalsolist*innen sind etwa Konstantin Krimmel, Julian Prégardien, Diana Damrau, Joyce DiDonato, Igor Levit, Isabelle Faust und Iveta Apkalna zu erleben.„La interpretazione si crea insieme“ – sinngemäß „Die Interpretation gestalten WIR gemeinsam“ – lautet das musikalische Credo von. In seiner Porträtreihe gastiert er mit drei exzellenten Klangkörpern: dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma (das er nach seinem Abschied als Chefdirigent zum Ende der Saison 2022/2023 als Ehrendirigent weiterhin begleiten wird), dem London Symphony Orchestra (dessen designierter Chefdirigent er ist) und dem mit ihm eng verbundenen Chamber Orchestra of Europe. Zu den prominenten Solokünstler*innen, die in dieser Reihe gemeinsam mit Pappanomusizieren, gehört neben Igor Levit und der Pianistin Beatrice Rana die Geigerin. Die aus Moldawien stammende Musikerin ist in ihrer eigenen Porträtreihe darüber hinaus mit den Essener Philharmonikern, mit der Camerata Bern, mit dem Orchestre des Champs-Élysées, mit einem Kinderprogramm sowie einem sehr persönlich gestalteten Kammerkonzert unter dem Titel „Zu Hause bei Patricia Kopatchinskaja“ zu erleben. Der Violinistschließlich gestaltet im Rahmen seines Geburtstagsporträts Konzerte mit dem Zürcher Kammerorchester und dem Air Ensemble, mit dem er seiner irischen Herkunft nachspürt. Außerdem gibt Hope in einer „Academy“ seine Erfahrungen an junge Musiker*innen weiter und präsentiert die hörenswerten Früchte dieses Coachings in einer Matinee.Der 2006 verstorbene ungarische Komponistwar eine Lichtgestalt der Moderne, ein Suchender nach einer neuen Emotionalität in der Kunst. Anlässlich des 100. Geburtstags am 28. Mai 2023 widmet ihm die Philharmonie Essen ein Porträt, das Ligetis Kompositionen in Beziehung zu (seelen-)verwandten Werken aus Klassik, Romantik und der Gegenwart setzt. Aus Ligetis Schaffen erklingen unter anderem das Violinkonzert (mit Isabelle Faust als Interpretin), das Klavierstück „Musica ricercata“ (mit Pierre-Laurent Aimard) und das „Requiem“ (mit den Duisburger Philharmonikern und dem Lettischen Staatschor). Rund einhundert Jahre vor Ligeti – am 4. September 1824 – wurdegeboren. Das 200-jährige Jubiläum feiert die Philharmonie mit einer eigenen Festreihe, die das geistliche Werk des strenggläubigen Katholiken in den Mittelpunkt stellt. Neben seinen drei großen Messen und dem auf Mozart Bezug nehmenden Requiem erklingt das „Te Deum“.In der Reihe derkann die Philharmonie Essen in der Spielzeit 2023/2024 internationale Spitzenklangkörper präsentieren. Drei Orchester sind letztmalig mit ihren langjährigen Chefdirigenten zu Gast: Das Chicago Symphony Orchestra – eines von Nordamerikas „Big Five“ – macht auf seiner Farewell Tournee mit Riccardo Muti in Essen Station. Abschied zu nehmen gilt es auch von Christian Thielemann als scheidendem Chef der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Und Sir Antonio Pappano ist noch einmal am Pult des in Rom beheimateten Orchesters der Accademia Nationale di Santa Cecilia zu erleben, das er 18 Jahre lang geleitet und zu weltweitem Renommee geführt hat. Ab der Saison 2024/2025 wird Pappano dem London Symphony Orchestra als Chefdirigent vorstehen – auch mit diesem exzellenten Klangkörper kommt er 2023/2024 nach Essen. Aus der englischen Hauptstadt zu Gast ist außerdem das London Philharmonic Orchestra, mit dem die amerikanische Dirigentin Karina Canellakis ihr Essener Debüt geben wird. Internationale Strahlkraft bringen darüber hinaus das Rotterdam Philharmonic Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin und das Gewandhausorchester Leipzig unter Andris Nelsons in den Alfried Krupp Saal. Das Dallas Symphony Orchestra schließlich wird unter der Leitung von Fabio Luisi gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter das großegestalten: Der Auftritt wird als „Public Listening“ in den Stadtgarten übertragen, sodass für alle Musikfreund*innen die Möglichkeit besteht, diesen besonderen Geburtstag mitzufeiern!Die prominent besetzte Reihebeginnt mit einem außergewöhnlichen Programm: Der Bariton Konstantin Krimmel, jüngst ausgezeichnet mit dem „Oper! Award“ als bester Nachwuchskünstler, nimmt das Publikum, begleitet von der Hofkapelle München, mit auf eine musikalische Reise durch die Wiener „Zauberoper“ mit Werken von Mozart, Gluck, Salieri und anderen. Ferner kommt es zu aufregenden Begegnungen etwa mit Anna Lucia Richter, Christian Gerhaher, Julian Prégardien, Diana Damrau und Sabine Devieilhe. Besondere vokale Erlebnisse verspricht auch die Reihemit Auftritten von Raphaël Pichon und seinem Ensemble Pygmalion (Mendelssohn „Elias“), Jordi Savall und La Capella Reial de Catalunya (Haydn „Die Jahreszeiten“), Florian Helgath und Chorwerk Ruhr (Bruckner-Programm) sowie Philippe Herreweghe und Collegium Vocale Gent (Mozart Requiem).In der Reihegibt die österreichische Lautenistin und Dirigentin Christina Pluhar, die mit ihrem Barockensemble L’Arpeggiata seit mehr als 20 Jahren in die Welt der Alten Musik eintaucht, ihr Philharmonie-Debüt. Zu den weiteren Höhepunkten gehört eine erstklassig besetzte konzertante Aufführung von Purcells Oper „Dido and Aeneas“: Joyce DiDonato und Andrew Staples in den Titelpartien sowie Fatma Said und Jakub Józef Orliński u.a. sorgen gemeinsam mit dem Ensemble „Il Pomo d’Oro“ für ein Gesangsfest ersten Ranges. Einen Schwerpunkt der Alten Musik bildet zudem das Werk Johann Sebastian Bachs mit den Klavierkonzerten (interpretiert von Anna Vinnitskaya), den Cello-Suiten (mit Anastasia Kobekina) und den „Goldberg-Variationen“ (mit Víkingur Ólafsson).In den exquisit besetztenversammeln sich so hervorragende Künstler*innen wie Fazıl Say und Les Essences, das Schumann Quartett sowie die Schlagwerkerin Vivi Vassileva und der Pianist Frank Dupree. Unterschiedliche Generationen von Pianist*innen stellen sich in denvor, wenn Pierre-Laurent Aimard, Yulianna Avdeeva, Bruce Liu, Víkingur Ólafsson und Seong-Jin Cho nach Essen kommen.In derdarf man sich auf inspirierende Begegnungen freuen: Iveta Apkalna ist als Duo mit dem Trompeter Gábor Boldoczki zu erleben, Essens Domorganist Sebastian Küchler-Blessing widmet sich gemeinsam mit dem Pianisten Severin von Eckardstein dem Komponisten Anton Bruckner, und in einem Einweihungskonzert mit Orgelkustos Wolfgang Kläsener und befreundeten Musiker*innen wird die neue philharmonische Truhenorgel eingeweiht. Im Konzert der Preisträger*innen internationaler Orgelwettbewerbe stellen sich erneut die Orgelstars von morgen vor.Ebenso vielfältig wie hochkarätig präsentiert sich das. Zu Gast sind einerseits junge Künstler*innen wie die polnische E-Bassistin Kinga Głyk, die US-Harfenistin Brandee Younger, die chilenische Saxofonistin Melissa Aldana und das fantastische Trio des spanischen Pianisten Daniel García. Sie stehen neben arrivierten Namen auf dem Programm, die ebenfalls viel Spannendes versprechen. Der französische Akkordeonist Richard Galliano bringt sein neues New York Tango Trio mit nach Essen, US-Sänger Kurt Elling lässt sich, wie übrigens auch Kinga Głyk, von einer Jazz-Bigband begleiten. Und auch das norwegisch-schwedische Supertrio Rymden rückt gemeinsam mit den Essener Philharmonikern die eigene Kunst in ein großorchestrales Licht.Die Reihefeiert in der Spielzeit 2023/2024 einen bemerkenswerten Musiker, der seit zehn Jahren eine immer größere Fangemeinde gewinnen konnte: MIKI alias Mihalj Kekenj wird zum Jubiläum seines Formats „Takeover!“ am 20. und 21. Oktober 2023 mehrere Special Guests einladen und darüber hinaus noch in einem weiteren Konzert im Frühjahr 2024 zu erleben sein. Freuen darf man sich außerdem auf Götz Alsmann und sein Programm „70 Jahre Wirtschaftswunder“ sowie das Schlagzeug-Ensemble Repercussion, das sich mit „All in I“ erneut auf die Spuren des Konzertes der Zukunft begibt.Mit densetzt die Philharmonie Essen die vor vier Jahren begonnene Reise durch die Klänge der Welt fort und widmet sich zunächst dem Instrument des Jahres 2023: Unter dem Motto „Meeting the Mandolin“ zeigt ein ganzes Festwochenende, wie vielfältig die Musikszene rund um dieses zart besaitete Instrument in unserem Land bis heute ist. Im Mittelpunt steht dabei der Star auf diesem Instrument schlechthin: Avi Avital. Musikalisch gestalten werden die Reihe weiterhin etwa der Pianist Fazıl Say mit dem Ensemble Les Essences sowie das Quintett Alpkan, das traditionelle Volksmusik aus Österreich mit Einflüssen des Balkans und anderen Stilrichtungen verbindet.Daspräsentiert in der Spielzeit 2023/2024 unter dem MottoKultstücke der Moderne sowie zahlreiche Uraufführungen, die mit unterschiedlichsten Klangsprachen und auch Aufführungskonzepten die vielleicht ideale Zukunft beschwören. So haben der Engländer Cornelius Cardew und der Italiener Salvatore Sciarrino Werke für Profi- und Laienmusiker*innen geschrieben. Das legendäre Pariser Studio für elektronische Musik „Groupe de recherches musicales“ gastiert gar mit einem Lautsprecherorchester. Und bei Luigi Nonos Kammermusikstück „La lontananza nostalgica utopica futura“ erwandert die Violinistin Isabelle Faust den Klangraum. Zum Programm gehören darüber hinaus richtungsweisende Werke von Luciano Berio, György Ligeti oder Salvatore Sciarrino, denen Ur- und Erstaufführungen u. a. von Pierluigi Billone, Aureliano Cattaneo, Clara Iannotta, Stefan Keller, Stefan Prins, Yann Robin und Sarah Nemtsov gegenüberstehen.Für jede Altersstufe gibt es in der Philharmonie Essen Angebote, Musik auf die verschiedensten Weisen zu entdecken. Unter dem Titel „Philharmonie entdecken“ bietet die Philharmonie ein umfangreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Familien an. Dazu gehören Konzerte für Babys, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche, Kompositionsprojekte, Schulkonzerte und Ferienworkshops. Eine bunte Vielfalt zeigt sich in den großen Familienkonzerten, in denen in der Spielzeit 2023/2024 die WDR-Maus wieder zu Gast ist und der beliebte Fernsehmoderator Juri Tetzlaff durch die berühmten „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski führt.„Komm mit ins Konzert“ – unter diesem Motto bietet die Philharmonie Essen unterschiedliche Formate für Musikliebhaber*innen mit besonderen Bedürfnissen an. Dazu gehören die seit vielen Jahren etablierten Konzerte für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. In der aktuellen Spielzeit gestartet ist die Reihe „Sonntagsmatinee plus“, die Besucher*innen, die nicht alleine ins Konzert gehen möchten oder eine Hilfestellung benötigen, einen begleiteten Konzertbesuch ermöglicht. Beim „Treffen der Generationen“ sind Senior*innen und Kinder eingeladen, gemeinsam ein Konzert zu erleben und klassische Musik zu entdecken. Ausgewählte Angebote gibt es zudem erstmals auch für Menschen mit Hörschädigung.Im Anschluss an das Philharmonie-Konzert „Goldene Operette“ und die Aalto-Vorstellung von „My Fair Lady“ am 31. Dezember 2023 besteht die Möglichkeit, das Jahr bei der Silvesterfeier Theater und Philharmonie Essen im Aalto-Theater perfekt ausklingen zu lassen! Mit kulinarischen Genüssen und musikalischen Darbietungen genießen die Gäste auf der Terrasse des Aalto-Theaters den Blick aufs Essener Stadtfeuerwerk und stoßen musikalisch beschwingt auf den Jahreswechsel an. Tickets für die Silvesterfeier müssen separat erworben werden. Informationen zur Buchung und Anfangszeit werden rechtzeitig im Monatsleporello und auf der Website veröffentlicht.Mit dem neuen Festival „her:voice“ macht es sich das Aalto Musiktheater zur Aufgabe, in den kommenden Spielzeiten einen Blick über die Grenzen des Kanons hinaus zu werfen und das musikalische Schaffen von Frauen in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar zu machen. Die Philharmonie Essen beteiligt sich mit zwei eigenen Konzerten: Mit dem Programm „Drama Queens“ widmet sich Christina Pluhar mit ihrem Ensemble L’Arpeggiata großen Frauenfiguren des Barock, und ein Kammerkonzert beleuchtet das Schaffen Clara Schumanns.Das Programm 2023/2024 der Theater und Philharmonie Essen (TUP) wird erstmals in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Damit will die TUP die Zusammengehörigkeit der Sparten deutlich zum Ausdruck bringen. Diese Einheit findet sich auch im neuen Erscheinungsbild der TUP, das von dem Berliner Gestalter und Kommunikationsdesigner Mario Lombardo entwickelt wurde. So werden die künstlerischen Sparten als Teile des großen Ganzen, der TUP, sichtbar und gleichzeitig dürfen die Individualität und verschiedenen künstlerischen Handschriften der Kunstgattungen strahlen. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus.Derstartet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen aman den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.Festplatz-Abonnent*innen der TUP können seit dem 20. Mai bis zum 9. Juni 2023 exklusiv einen Neuabschluss, einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen., II. Hagen 2, 45127 EssenMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr, Opernplatz 10, 45128 EssenDi-Sa 13:00-18:00 UhrMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 UhrT 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201Weitere Informationen unter www.theater-essen.de