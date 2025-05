Philharmonie Essen: Konzertprogramm 2025/2026 mit der Mailänder Scala, Sir Simon Rattle und Anna Netrebko

Künstlerporträts mit Lahav Shani, Carolin Widmann, Maxim Emelyanychev und Nils Landgren

TIKWAH – Festival jüdischer Musik gemeinsam mit der Alten Synagoge Essen

Philharmonie intensiviert soziale Teilhabe mit Ausweitung der Reihe „Philharmonie vor Ort“

Diehat das Konzertprogramm für die kommendeveröffentlicht: Mit Sir Simon Rattle, Sir Antonio Pappano, Hilary Hahn, Igor Levit, Víkingur Ólafsson, Evgeny Kissin, Anna Netrebko, Jakub Józef Orliński und vielen anderen mehr werden internationale Topstars zu Gast sein. Vielfältige musikalische Inspirationen versprechen die Künstlerporträts der kommenden Spielzeit: Dirigent und Pianist Lahav Shani, Violinistin Carolin Widmann, Dirigent und Pianist Maxim Emelyanychev sowie Jazz-Posaunist Nils Landgren stellen sich mit spannenden Solo- und Orchesterprojekten vor. Zurückkehren werden Klaus Mäkelä und Anna Vinnitskaya, die im Rahmen ihrer Porträtreihen das Essener Publikum in der laufenden Saison begeistert haben. Comedian Hazel Brugger präsentiert mit dem WDR Funkhausorchester ihr persönliches Mixtape, und die seit vielen Jahren mit der Philharmonie Essen verbundenen Größen Götz Alsmann und Daniel Hope sorgen erstmals mit einem gemeinsamen Auftritt für Unterhaltung auf höchstem Niveau. Festlichen Glanz garantiert das Eröffnungskonzert, wenn Chor und Orchester der Mailänder Scala unter der Leitung ihres Chefs Riccardo Chailly Höhepunkte aus dem Schaffen von Verdi und Puccini zur Aufführung bringen. Über die gesamte Spielzeit erstreckt sich ein umfangreiches Festival jüdischer Musik, zu dem unter dem Titel „TIKWAH“ (hebräisch: Hoffnung) die Philharmonie Essen gemeinsam mit der Alten Synagoge Essen einlädt. Ziel ist es, die Vielfalt jüdischer Musik und Kulturen abzubilden, wie sie international, aber auch regional verankert sind.„Musikalische Exzellenz und neue Entdeckungen prägen unsere reichhaltige Musiklandschaft. Sie ermöglichen es uns, gemeinsame Glücksmomente zu erleben und neue Impulse zu erhalten. Unsere Porträtkünstler*innen sollen auch in dieser Spielzeit maßgeblich dazu beitragen, diese Impulse zu setzen“, fasst, Intendantin der Philharmonie Essen, ihre Ideen zusammen.Impulsgeber für Versöhnung möchtesein: Der israelische Dirigent und Pianist kommt für seine Porträtreihe unter anderem mit dem Israel Philharmonic Orchestra nach Essen, das seit seiner Gründung vor 90 Jahren vielen Menschen zur Heimat wurde, die aus Europa fliehen mussten. Außerdem wird Shani am Pult seiner beiden weiteren exzellenten Klangkörper, den Münchner Philharmonikern und dem Rotterdam Philharmonic Orchestra, stehen.Eine Vordenkerin und Visionärin ist die vielseitige Geigerin. Dass sie die Musik allerEpochen liebt und zu ergründen weiß, zeigt Carolin Widmann in vier Porträt-Konzerten: Sie wird die Wiener Klassik auffrischen, kongeniale Kammermusik musizieren, eine musikalische Geschichte für Kinder erzählen und im Festival NOW! ein Violinkonzert der Komponistin Clara Iannotta zur Uraufführung bringen.war schon mehrfach zu Gast in der Philharmonie Essen, stets bejubelt für seine unbändige Musizierlust. In der vierteiligen Porträtreihe ist der Chef des Alte-Musik-Ensembles Il Pomo d’Oro am Klavier, am Cembalo, am Hammerklavier und als Dirigent zu erleben.Zu den bedeutendsten Jazzmusikern Europas gehört. Der aus Schweden stammende Posaunist, der schon mit ABBA und Herbie Hancock gespielt hat, kommt für fünf Konzerte nach Essen: Er feiert „Christmas with my Friends“, seinen 70. Geburtstag mit den Essener Philharmonikern und bringt seine legendäre „Funk Unit“ in die Philharmonie. Gemeinsam mit Max Mutzke und Götz Alsmann trifft er auf das JugendJazzOrchester anlässlich dessen 50-jährigen Jubiläums. Beim Projekt „Posaune für alle“ lädt er einhundert Posaunist*innen aus Essen und Umgebung ein, mit ihm auf der Bühne zu musizieren.Musikalische Exzellenz, bedeutende Werke der Musikliteratur, aber auch spannende Neuentdeckungen versprechen die unterschiedlichen Konzertreihen der kommenden Spielzeit. Alssind neben den genannten Münchner Philharmonikern und der Mailänder Scala unter anderem zu Gast das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Antonio Pappano, das Chamber Orchestra of Europe unter Sir Simon Rattle, die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Daniele Gatti mit dem Cellisten Gautier Capuçon, das Philharmonia Orchestra London mit dem jungen finnischen Dirigenten Santtu-Matias Rouvali am Pult und Hilary Hahn als Solistin, die von Petr Popelka geleiteten Wiener Symphoniker mit Anna Vinnitskaya am Klavier, das Oslo Philharmonic Orchestra mit seinem Chef Klaus Mäkelä und Geigerin Lisa Batiashvili sowie das London Philharmonic Orchestra, das mit seinem Chefdirigenten Edward Gardner und dem Cellisten Sheku Kanneh-Mason auftreten wird.Liebhaber*innenkommen auf ihre Kosten etwa in einer konzertanten Aufführung von Händels Oper „Giulio Cesare“ mit Jakub Józef Orliński und Sabine Devieilhe sowie in weiteren Lied- und Opernprogrammen mit Jonathan Tetelman, Andrè Schuen, Regula Mühlemann, Franco Fagioli, Magdalena Kožená und Anna Netrebko. Besondere vokale Erlebnisse versprechen auch die Reihenundmit Beiträgen renommierter Chöre wie Raphaël Pichons Ensemble Pygmalion (Bach-Programm), Philippe Herreweghes Collegium Vocale Gent (Cherubini Requiem), der exquisite Chor von Il Pomo d’Oro (Bach Johannespassion), Jordi Savalls Capella Reial de Catalunya (Psalmen Davids) oder der großartige Londoner Chor Tenebrae (Händel „Messiah“).In den exquisit besetztenversammeln sich so hervorragende Künstler*innen wie Christiane Karg und Dominique Horwitz, die eine entdeckungsreiche Liaison von Lied und Poesie präsentieren, der Geiger Frank Peter Zimmermann und Ensembles wie das Jerusalem Quartet oder Meta4. Unterschiedliche Generationen von Pianist*innen stellen sich in denvor, wenn etwa die große Martha Argerich (gemeinsam mit Darío Ntaca), Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson und Hayato Sumino nach Essen kommen. Diebietet unter anderem eine Orgelgala mit der Organistin Mari Fukumoto und dem Ensemble Folkwang Brass als Beitrag für das Komponistinnenfestival „her:voice“ sowie zum Ende der Spielzeit eine Orgelfahrt nach Groningen auf den Spuren des großen Orgelbauers Arp Schnitger.In der erstklassig besetztenpräsentieren sich neben Porträtkünstler Nils Landgren Größen wie Dave Holland und Randy Brecker, aber auch junge Solistinnen wie die Saxofonistin Emma Rawicz und die Kontrabassistin Kaisa Mäensivu. Im facettenreichen-Programm darf man unter anderem auf ein Konzert im Dunkeln gespannt sein, bei dem das in Hannover ansässige „Orchester im Treppenhaus“ das Publikum mitnimmt zu einem Live-Hörspiel über die aufregende Geschichte des Wettlaufs der Entdecker Scott und Amundsen zum Südpol im Jahr 1912. Und auch in der kommenden Saison sind Publikumsliebling Miki und sein Takeover!-Ensemble mit an Bord, um neue Freundschaften mit den Popstars der Gegenwart im klassischen Sound zu schließen. Die Reiheschlägt diesmal einen Bogen vom senegalesischen Orchestra Baobab über den portugiesischen Fado-Künstler Telmo Pires, den italienischen Sänger, Gitarristen und Pianisten Pippo Pollina und die kurdische Sängerin Aynur bis zum aus Polen stammenden Klezmer-Trio KROKE.Unter dem Titel „TIKWAH“ richtet die Philharmonie Essen gemeinsam mit der Alten Synagoge Essen ein Festival jüdischer Musik aus, das sich über die gesamte Spielzeit 2025/2026 erstreckt. TIKWAH bedeutet im Hebräischen „Hoffnung“ – und es könnte gegenwärtig wohl kaum ein wichtigeres Wort geben. Das Festival hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt jüdischer Musiken und Kulturen abzubilden, wie sie international, aber auch regional verankert sind. Dabei gilt es, den vordergründig so klaren Begriff der „Jüdischen Musik“ zu hinterfragen und keine allgemeingültige Deutungshoheit in Anspruch zu nehmen. Das Spektrum der hochkarätig besetzten Veranstaltungen reicht von Konzerten über Diskussionen und Vorträge bis hin zu Theaterprojekten und Filmen. Viele der bedeutenden Essener Kulturorte sind beteiligt, neben der Philharmonie und der Alten Synagoge auch das Schauspiel im Grillo-Theater, die Folkwang Musikschule, die Lichtburg und das Aalto Musiktheater. Ein besserer „Starting Point“ als Rosch ha-Schana, das jüdische Neujahrsfest (23.09.2025), ist für TIKWAH kaum denkbar. Pianisten-Legende Evgeny Kissin erinnert zu dieser festlichen Zeit gemeinsam mit Veniamin Smekhov an jiddische Dichter, die Opfer von Stalins Diktatur geworden sind. Ganz andere Akzente dagegen setzt zum Beispiel Dobranotch, eine der bekanntesten Klezmer-Bands Europas. Das Israel Philharmonic Orchestra ist zu Gast und zwei Klassik-Weltstars, Daniel Hope und Thomas Hampson, porträtieren musikalisch das schicksalhafte Jahr 1938.Das diesjährige Festival (24.10. bis 09.11.2025) steht unter dem Motto „elements“. Gemeint sind Elemente, die von elektronisch erzeugten Klangteilchen bis hin gar zu einem ganzen Streicher-„Wald“ reichen. Höhepunkte des Programms sind eine „Hommage à Helmut Lachenmann“, der in diesem Jahr 90 Jahre alt wird, sowie ein Porträt der italienischen Komponistin Clara Iannotta. Von ihr spielt das amerikanische JACK Quartet sämtliche Streichquartette, während Carolin Widmann Iannottas Violinkonzert aus der Taufe hebt. Unter den zahlreichen Ur- und Erstaufführungen sowie Gastspielen etwa vom Ensemble Modern.Die Philharmonie Essen verstärkt weiter ihre Anstrengungen, möglichst viele Menschen mit ihrem Konzertprogramm zu erreichen – auch unabhängig von den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten. Die im Sommer 2024 ins Leben gerufene Reihe „Philharmonie vor Ort“ wird deutlich ausgeweitet: Ab der Spielzeit 2025/2026 dürfen sich nun jeden Monat eine Woche lang Jugendzentren, Unterkünfte für Geflüchtete, Krankenhäuser und Schulen über Auftritte von jungen Kammermusik-Ensembles freuen. Bereits seinen zehnten Geburtstag feiert zum Ende der laufenden Spielzeit 2024/2025 das Kindergarten-Projekt „Musik kommt um die Ecke“, das Kindern aus von Kinderarmut besonders betroffenen Stadtteilen erste Erfahrungen mit klassischer Musik ermöglicht. Zu einer Neuauflage kommt es außerdem bei einem weiteren Teilhabe-Projekt: In der aktuellen Saison konnten 3800 Menschen zwei Konzerte der King’s Singers dank der Unterstützung der Sparkasse Essen zum Eintrittspreis für nur € 5,00 besuchen. Das Stadtgeschenk der Sparkasse für Essener Bürger*innen wird es auch 2025/2026 geben: Für den Auftritt von Hazel Brugger und dem WDR Funkhausorchester am 31. Januar 2026 sind Tickets wiederum zum Preis von € 5,00 ab dem 02. Dezember 2025 erhältlich.Für jede Altersstufe gibt es in der Philharmonie Essen Angebote, Musik auf die verschiedensten Weisen zu entdecken. Unter dem Titel „Philharmonie entdecken“ bietet die Philharmonie ein umfangreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Familien an. Dazu gehören Konzerte für Babys, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche, Kompositionsprojekte, Schulkonzerte und Ferienworkshops. Eine bunte Vielfalt zeigt sich in den großen Familienkonzerten, in denen die WDR-Maus wieder zu Gast ist oder die „Neuen Folkwang Symphoniker“ zu „Walzerschritt und Polkahit“ einladen.Das Programm 2025/2026 der Philharmonie Essen ist wieder in einem gemeinsamenaller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus.Derfür die Saison 2025/2026 startet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen aman den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beginnt in der Regel zeitgleich mit der Veröffentlichung auf www.theater-essen.de , spätestens jeweils zum ersten des Vormonats. Für Veranstaltungen des Schauspiels im September 2025 beginnt der Vorverkauf am 14. Juni 2025.Ab dem 24. Mai 2025 können exklusivabgeschlossen werden. Festplatz-Abonnent*innen aller Sparten der TUP können ab diesem Tag einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen. Darüber hinaus können Festplatz-Abonnent*innen ab dem 07. Juni 2025 noch vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart weitere Eintrittskarten für die gesamte Spielzeit buchen (inklusive der September-Termine des Schauspiel Essen). Für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beträgt ansonsten das Vorkaufsrecht für Festplatz-Abonnent*innen jeweils zwei Tage vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart.Für bisherige und neue Abonnent*innen bietet die Theater und Philharmonie Essen einige neue, attraktive Vorteile an:NEU: Abo-Frühbucher*inWer sich für ein Abonnement interessiert und in der Spielzeit 2024/2025 das Abo-Angebot der TUP noch nicht genutzt hat, profitiert Sie mit einer frühzeitigen Buchung im Aktionszeitraum 24.05. bis 07.06.2025 zusätzlich. Alle Neuabonnent*innen erhalten pro Abo- Platz eine zusätzliche Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der von ihnen gebuchten Abo-Kategorie.NEU: Abo-PlusJede*r Festplatz-Abonnent*in erhält beim Kauf von zusätzlichen Veranstaltungen, die außerhalb des gebuchten Abos liegen, einen Exklusiv-Rabatt von 10 % auf den Normalpreis (gültig für alle Eigenveranstaltungen der TUP).NEU: Abo-GastJede*r Festplatz-Abonnent*in kann einmal pro Spielzeit im Rahmen seiner*ihrer Abo-Termine einen Gast zum Abo-Preis (ca. 30 % Rabatt) mitbringen.NEU: Abonnent*innen werben Abonnent*innenWer bereits ein Abonnement hat und das Programm der TUP weiterempfiehlt, erhält bei erfolgreicher Vermittlung eines Abo-Neuabschlusses eine Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der Spielzeit, für die das Abo abgeschlossen wurde. Dies gilt, sofern der*die Neuabonnent*in in der davor liegenden Spielzeit unsere Abo-Angebote nicht genutzt hat., II. Hagen 2, 45127 EssenMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr, Opernplatz 10, 45128 EssenDi-Sa 13:00-18:00 UhrMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 UhrT 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201Weitere Informationen unter www.theater-essen.de Lahav Shani ist ein Überflieger am Dirigentenpult. 2018 wurde der heute 36-jährige Israeli als Nachfolger von Yannick Nézet-Séguin Chefdirigent des Rotterdam Philharmonic Orchestra – der jüngste in der Geschichte des Orchesters. Zwei Jahre später übernahm er zusätzlich die Position des Musikdirektors beim Israel Philharmonic Orchestra, wo er den ein halbes Jahrhundert lang amtierenden Zubin Mehta ablöste. Und im September 2026 wird er Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. „Die Beziehung war sofort sehr stark und vielversprechend für die Zukunft“, so der junge Maestro. Essen kann sich glücklich schätzen, Lahav Shani in dieser Spielzeit mit allen „seinen“ drei Toporchestern begrüßen zu dürfen. Im ersten Konzert als Porträtkünstler präsentiert Shani mit den Münchner Philharmonikern drei beliebte Repertoire-Highlights von Schubert, Beethoven und Wagner. Beim Auftritt mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra bringt er zusätzlich sein großes Können als Pianist ein, wenn er im zweiten Klavierkonzert von Schostakowitsch gleichzeitig spielt und dirigiert. Und beim Abend mit dem Israel Philharmonic Orchestra ist dann auch Versöhnung ein Thema: „Ich weiß nicht, ob die Musik selbst Versöhnung bringen kann“, sagte Shani 2024 in einem Interview, „aber wir können die Versöhnung zelebrieren.“ Dieser Abend stellt einen Höhepunkt im Festival TIKWAH dar. Shani wird ihn mit dem Starpianisten Igor Levit gestalten – einschließlich einer kammermusikalischen „Late Night“ als besonderer Zugabe.Lahav Shani, DirigentMünchner PhilharmonikerLisa Batiashvili, ViolineWerke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Richard WagnerSamstag, 13. September 2025, 19:00 UhrLahav Shani, DirigentIsrael Philharmonic OrchestraIgor Levit, KlavierWerke von Sergej Prokofjew, Ludwig van Beethoven und Paul Ben-HaimSamstag, 01. November 2025, 19:00 UhrLahav Shani, Klavier und LeitungRotterdam Philharmonic OrchestraWerke von Paul Dukas, Richard Strauss und Dimitri SchostakowitschSamstag, 28. Februar 2026, 19:00 Uhr„Habt etwas zu sagen!“, rät Carolin Widmann ihren Student*innen. Denn Virtuosität allein ist der Weltklasse-Violinistin zu wenig. Zum notwendigen Handwerk bedarf es der Unbedingtheit des künstlerischen Ausdrucks. So hat sich die Geigerin (sie musiziert auf einer Guadagnini aus dem Jahr 1782) ihre glänzende Karriere gegen jeden modischen Druck erspielt. Und hat dabei eine innere Unabhängigkeit von den Äußerlichkeiten des Klassikbetriebs erworben. Ihr Spiel geht zu Herzen, weil es der ehrlichen Verbindung von Reflexion und Emotion entspringt. Dass sie die Musik aller Epochen liebt und zu ergründen weiß, zeigt Carolin Widmann in vier Porträt-Konzerten. Während dieser klingenden Tour d’Horizon begibt sich die Künstlerin gemeinsam mit Kolleg*innen, Ensembles und großem Orchester auf eine weite Reise durch die Musikgeschichte: Sie erkundet in Haydns und Mozarts frühen Violinkonzerten die Klangrede der Klassik. Sie beschreitet mit Schumanns aufwühlender Violinsonate die fantastischen Pfade der Romantik. Sie bringt die klassische Moderne zum Leuchten mit luzider Kammermusik von Bartók und Strawinsky sowie Bergs ergreifendem Violinkonzert. Schließlich steht sie mit den Solo-Etüden ihres Bruders Jörg Widmann und der Uraufführung des Violinkonzerts von Clara Iannotta begeistert für die Gegenwart ein. Dazu zählt auch Wilfried Hillers hinreißende Musikfabel vom „Josa mit der Zauberfiedel“, die längst zum Kinderkonzert-Klassiker geworden ist. Carolin Widmann ist mit ihrer Kunst für alle da!Carolin Widmann, ViolineJörg Widmann, KlarinetteDénes Várjon, KlavierWerke von Igor Strawinsky, Robert Schumann, Jörg Widmann und Béla BartókFreitag, 12. September 2025, 19:00 UhrCarolin Widmann, ViolineAkademie für Alte Musik BerlinWerke von Michael Haydn, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus MozartSonntag, 12. Oktober 2025, 17:00 UhrCarolin Widmann, ViolineEssener PhilharmonikerElena Schwarz, DirigentinWerke von Lisa Streich, Clara Iannotta, Paul Hindemith und Alban BergDonnerstag, 30. Oktober 2025, 19:30 Uhr | Freitag, 31. Oktober 2025, 19:30 UhrCarolin Widmann, ViolineVíctor González-Mohíno Jiménez, Perkussion | Emi See, KlavierSilvia Weiskopf, SprecherinFreitag, 31. Oktober 2025, 10:00 Uhr | Samstag, 01. November 2025, 11:00 + 15:00 UhrSchon mehrfach war Maxim Emelyanychev zu Gast in der Philharmonie Essen, stets bejubelt für seine unbändige Musizierlust – nun ist ihm eine vierteilige Porträtreihe gewidmet. Begeistert beschrieb ihn der Berliner Tagesspiegel als „Heißsporn, der physisch aufs Ganze geht, mit den Fingern akribisch jeden Augenblick modelliert“. Bereits mit zwölf Jahren dirigierte der 1988 in Nischni Nowgorod geborene Ausnahmekünstler erste Orchesterkonzerte. Sein Handwerk perfektionierte er in Moskau beim legendären Gennadi Roschdestwenski und vertiefte sich mit erfrischender Neugier in die historische Aufführungspraxis. Bald wählte ihn das renommierte Originalklang-Ensemble Il Pomo d’Oro zum Chefdirigenten. Wenig später übernahm er dieselbe Funktion beim Scottish Chamber Orchestra. Und längst bewerben sich auch große Traditionsorchester wie die Münchner oder Berliner Philharmoniker um den energetischen Pultstar. Mit „seinen“ Orchestern tritt Maxim Emelyanychev auch im Rahmen seiner Porträt-Konzerte auf. Mit dem Scottish Chamber Orchestra kostet er die revolutionäre Sinfonik von Ludwig van Beethoven aus. Mit Il Pomo d’Oro zeigt er am Karfreitag mit Johann Sebastian Bachs Johannespassion, wie sehr ein historisch informierter Zugang zu einem ergreifenden Hörerlebnis führen kann. Als Gastdirigent des WDR Sinfonieorchesters erkundet er die hochromantischen Welten von Felix Mendelssohn Bartholdy in der kurzweilig moderierten Reihe Happy Hour. Und schließlich präsentiert sich Emelyanychev als stilistisch gewandter Solist der Klaviersonaten Wolfgang Amadeus Mozarts.Maxim Emelyanychev, DirigentColin Currie, PerkussionScottish Chamber OrchestraWerke von Ludwig van Beethoven und James MacMillanSonntag, 28. September 2025, 19:00 UhrSebastian Kohlhepp, Evangelist | William Thomas, Christus | Guglielmo Buonsanti, PilatusChelsea Zurflüh, Sopran | Beth Taylor, Alt | Nicholas Scott, TenorIl Pomo d’Oro Orchestra and ChoirMaxim Emelyanychev, DirigentJohann Sebastian Bach: „Johannespassion“, BWV 245Freitag, 03. April 2026, 19:00 UhrWDR SinfonieorchesterMaxim Emelyanychev, DirigentJan Malte Andresen, ModerationWerke von Felix Mendelssohn BartholdyMittwoch, 10. Juni 2026, 19:00 UhrMaxim Emelyanychev, Cembalo, Hammerklavier und KlavierWerke von Wolfgang Amadeus MozartSamstag, 20. Juni 2026, 19:00 UhrWird er gefragt, was ihn inspiriere, so antwortet Nils Landgren oft: „Die Liebe zur Musik“. Und die scheint bei ihm keine Grenzen zu kennen: „Ich bin an Musik interessiert, nicht unbedingt nur in der Schublade Jazz, sondern daran, was passieren kann, wenn Leute sich treffen und Erfahrungen austauschen können.“ Der Schwede ist einer der bedeutendsten Jazzmusiker Europas und begeistert mit unterschiedlichen Projekten ein großes Publikum. Er ist überzeugt: „Musik ist für alle da.“ Einst als klassischer Posaunist ausgebildet, war die Begegnung mit Jazz-Größen wie Bengt-Arne Wallin und Eje Thelin ein Wendepunkt. Fortan beschäftigte sich Landgren neben Jazz auch mit Pop und Rock, Soul und Hip-Hop und musizierte mit internationalen Stars wie ABBA oder Herbie Hancock. Als Porträtkünstler spielt er mit seinen „Old Stars“, der legendären „Funk Unit“. „Mr. Red Horn“, wie er gerne wegen seines Markenzeichens, der roten Posaune, genannt wird, spielt aber auch mit alten Bekannten wie Max Mutzke und Götz Alsmann. Als grandioses Trio treffen sie auf das JugendJazzOrchester zum 50-jährigen Jubiläum. Legendär wie bezaubernd sind seine alljährlichen „Christmas with my Friends“-Konzerte. Seine liebsten Songs lässt er anlässlich seines 70. Geburtstags gemeinsam mit den Essener Philharmonikern Revue passieren. „Inspirieren und inspiriert werden – darum geht es im Leben“ – dieses Motto wird Landgren bei „Posaune für Alle“, einem großen Fest für sein Instrument, umsetzen.Nils Landgren, Posaune und GesangMagnum Coltrane Price, E-Bass und GesangAndy Pfeiler, Gitarre und GesangJonas Wall, SaxofonPetter Bergander, KeyboardsRobert Mehmet Ikiz, SchlagzeugSamstag, 20. September 2025, 19:00 UhrNils Landgren, PosauneGötz Alsmann, Moderation und GesangMax Mutzke, GesangJugendJazzOrchester NRWSamstag, 18. Oktober 2025, 19:00 UhrNils Landgren, Posaune und GesangSharon Dyall, GesangJeanette Köhn, GesangJessica Pilnäs, GesangIda Sand, Klavier, GesangJonas Knutsson, SaxofonJohan Norberg, GitarreClas Lassbo, E-BassDienstag, 16. Dezember 2025, 19:00 UhrNils Langdren, Posaune100 Posaunist*innen aus Essen und UmgebungSonntag, 14. Juni 2026, 16:00 UhrNils Landgren, Posaune und GesangJoel Lyssarides, KlavierLars Danielsson, KontrabassRobert Mehmet Ikiz, SchlagzeugEssener PhilharmonikerJörg Achim Keller, DirigentDonnerstag, 16. Juli 2026, 19:30 Uhr | Freitag, 17. Juli 2026, 19:30 UhrFestliche SaisoneröffnungRiccardo ChaillyTeatro alla ScalaDonnerstag, 11. September 2025, 20:00 UhrLisa BatiashviliLahav ShaniMünchner PhilharmonikerBeethoven ViolinkonzertSamstag, 13. September 2025, 19:00 UhrEvgeny KissinMusik und Poesie seiner HeimatDienstag, 23. September 2025, 19:00 UhrSeong-Jin ChoSir Antonio PappanoLondon Symphony OrchestraSonntag, 05. Oktober 2025, 19:00 UhrCarolin WidmannAkademie für Alte Musik BerlinMozart „Eine kleine Nachtmusik“Sonntag, 12. Oktober 2025, 17:00 UhrIgor LevitLahav ShaniIsrael Philharmonic OrchestraBeethoven 5. KlavierkonzertSamstag, 01. November 2025, 19:00 UhrAnna VinnitskayaPetr PopelkaWiener Symphoniker„Jupiter“-SinfonieFreitag, 14. November 2025, 19:00 UhrSheku Kanneh-MasonEdward GardnerLondon Philharmonic OrchestraDonnerstag, 04. Dezember 2025, 19:00 UhrFrank Peter ZimmermannRecitalFreitag, 05. Dezember 2025, 19:00 UhrNils LandgrenChristmas with my friendsDienstag, 16. Dezember 2025, 19:00 UhrTenebrae Choir LondonKammerorchester BaselHändel „Messiah“Mittwoch, 17. Dezember 2025, 19:00 UhrSilvester-SpecialTakeover! deluxe by MIKI & TopicMittwoch, 31. Dezember 2025, 19:00 UhrMartha ArgerichDarío NtacaDonnerstag, 08. Januar 2026, 19:00 Uhr„The Show“Daniel Hope | Götz AlsmannWDR FunkhausorchesterSonntag, 18. Januar 2026, 19:00 UhrLisa BatiashviliKlaus MäkeläOslo PhilharmonicTschaikowsky ViolinkonzertSamstag, 24. Januar 2026, 20:00 UhrHilary HahnSanttu-Matias RouvaliPhilharmonia OrchestraFreitag, 30. Januar 2026, 19:00 UhrRaphaël PichonPygmalionBach ChorklangSamstag, 07. Februar 2026, 19:00 UhrVíkingur ÓlafssonPiano Recital„Mein Beethoven“Samstag, 21. Februar 2026, 19:00 UhrJakub Józef OrlińskiIl Pomo D’OroHändel „Giulio Cesare“Freitag, 27. Februar 2026, 19:00 UhrLahav ShaniStrauss und SchostakowitschRotterdam Philharmonic OrchestraSamstag, 28. Februar 2026, 19:00 UhrFranco FagioliOrchestre De l’Opéra RoyalSamstag, 28. März 2026, 19:00 UhrMagdalena KoženáPurcell und DowlandSonntag, 19. April 2026, 19:00 UhrSir Simon RattleChamber Orchestra of EuropeDonnerstag, 23. April 2026, 19:00 UhrGautier CapuçonDaniele GattiSächsische Staatskapelle DresdenMittwoch, 27. Mai 2026, 19:00 UhrEin Abend mit Anna NetrebkoSamstag, 27. Juni 2026, 19:00 Uhr