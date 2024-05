Philharmonie Essen: Konzertprogramm 2024/2025 mit Berliner Philharmonikern, Wiener Philharmonikern und Herbert Grönemeyer

Porträtkünstler Klaus Mäkelä dirigiert Royal Concertgebouw Orchestra, Wiener Philharmoniker und Orchestre de Paris

Weitere Schwerpunkte mit Anna Vinnitskaya, dem niederländischen Metropole Orkest und dem Komponisten Márton Illés

März bis 22. Juni 2025

Diehat das Konzertprogramm für die kommendeveröffentlicht: Mit Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann, Diana Damrau, Igor Levit, Janine Jansen, Till Brönner, Wynton Marsalis und Herbert Grönemeyer werden internationale Topstars zu Gast sein. Erstmals sind innerhalb einer Saison sowohl die Berliner Philharmoniker mit ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko als auch die Wiener Philharmoniker zu erleben. Das erlesene Spitzenorchester aus der österreichischen Kulturmetropole wird in Essen geleitet vom finnischen Shootingstar Klaus Mäkelä, der im Rahmen eines Künstlerporträts außerdem am Pult des renommierten Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam wie auch des Orchestre de Paris stehen wird. „Künstlerische Freundschaften, internationale Exzellenz und programmatische Vielfalt sind die starke Feder unserer neuen Saison, aus der immer neue Entdeckungen und die Freude an der Musik erwachsen“, fasst Intendantindas Programm zusammen, das sie jetzt bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit ihrem Team vorgestellt hat.Hochkarätig eröffnen wird die neue Spielzeit am 01. September 2024 der Pianist Daniil Trifonov mit dem Gewandhausorchester Leipzig und dessen Chef Andris Nelsons. Spektakulär und genreübergreifend beschließen wird die Saison im Sommer 2025 der seit Jahrzehnten erfolgreichste deutsche Sänger Herbert Grönemeyer gemeinsam mit den Bochumer Symphonikern und der Pianistin Anna Vinnitskaya – im Sinne einer „Philharmonie für alle“ wird dieses Konzert als „Public Listening“ kostenlos in den Stadtgarten übertragen. Anna Vinnitskaya widmet die Philharmonie Essen ebenfalls eine eigene Porträtreihe: Sie wird nicht nur prominente Klavierkonzerte von Schumann, Schostakowitsch und Rachmaninow interpretieren sowie in hochkarätig besetzten Formaten zum 50. Todesjahr von Dmitri Schostakowitsch zu erleben sein, sondern auch den Blick auf die nächste Generation ihrer Klavierstudierenden lenken, mit Kindern und für Kinder musizieren und sich in exklusiven Konzerten Menschen mit besonderen Bedürfnissen zuwenden.Die künstlerische Vielfalt des Philharmonie-Programms kommt überdies in zwei weiteren Porträts zum Ausdruck: Das niederländische Metropole Orkest verspricht als weltweit führendes Jazz- und Poporchester mit der einzigartigen Besetzung aus einer Bigband und einer vollständigen Streicherformation mitreißende Konzerterlebnisse. Und neue Klangperspektiven ganz anderer Art eröffnet der ungarische Komponist Márton Illés, der seit seiner Jugend fasziniert ist von einer „mehrdimensionalen Darstellung von Strukturen, Farben und Energien“. Unter anderem in zwei Konzerten im Rahmen desfür Neue Musik, das unter dem diesjährigen Motto „Laissez vibrer“ die Klänge gleichsam nachschwingen lässt, kommen zwei neue Werke von Illés zur Uraufführung. Insgesamt präsentiert das Festival in seinem 14. Jahrgang vom 31. Oktober bis zum 10. November 2024 in 20 Konzerten zehn Uraufführungen oder deutsche Erstaufführungen.Die exzellente Qualität der Künstler*innen und ihrer Programme spiegelt sich auch in allen weiteren Konzerten der Spielzeit 2024/2025 wider. In der Reihe derwerden unter anderem die Sächsische Staatskapelle Dresden mit der Pianistenlegende Rudolf Buchbinder, das Tonhalle Orchester Zürich unter der Leitung von Paavo Järvi und das Konzerthausorchester Berlin mit seiner Chefdirigentin Joana Mallwitz zu Gast sein. Zu einem besonderen Ereignis wird der Auftritt des Orchestre des Champs-Élysées und des Collegium Vocale Gent unter ihrem musikalischen Leiter Philippe Herreweghe, wenn Beethovens ikonische 9. Sinfonie im 200. Jahr der Uraufführung erklingen wird.Liebhaber*innenkommen auf ihre Kosten etwa in einer konzertanten Aufführung von Glucks „Orfeo ed Euridice“ mit Cecilia Bartoli sowie Liedprogrammen mit Diana Damrau und Jonas Kaufmann, mit Elīna Garanča, Fatma Said und Michael Spyres. Besondere vokale Erlebnisse versprechen auch die Reihenundmit Beiträgen renommierter Chöre wie dem RIAS Kammerchor Berlin, dem Chor des Bayerischen Rundfunks, dem Vokalensemble von Il Pomo d’Oro oder den Wiener Sängerknaben.In der erstklassig besetztender Philharmonie präsentieren sich neben dem Metropole Orkest, dem ein eigenes Künstlerporträt gewidmet ist, zudem Größen wie Wynton Marsalis und das Jazz at Lincoln Center Orchestra, Brad Mehldau, Louis Cole, Richard Bona, Till Brönner oder die Jazzrausch Bigband. Die Stars des Global Pop mischen die Clubserie „Wild Card“ auf, und der Publikumsliebling Miki und sein Takeover! Ensemble schließen neue Freundschaften mit den Popstars der Gegenwart im klassischen Sound.Akzente der musikalischen und gesellschaftlich-politischen Art setzt die Weltmusikreihe, in der kommenden Spielzeit kuratiert als „Women’s Voice“: Künstlerinnen aus Brasilien, Israel, Mali und der Türkei erheben künstlerisch und persönlich ihre Stimme für die Frauen ihres Landes. Damit rückt die Philharmonie die prekäre Situation der Frauen in diesen Ländern ins Blickfeld, deren musikalische Vertreterinnen hier nicht nur künstlerisch, sondern auch auf dem Podium im Gespräch mit wichtigen weiteren Gästen zu erleben sind.Nachdem die Philharmonie Essen in der Spielzeit 2023/2024 ihren 20. Geburtstag feiern konnte, kommt es in der folgenden Saison 2024/2025 zu einem weiteren Jubiläum: In einem festlichen Konzert am 15. September 2024 steht das 20-jährige Bestehen der großen Kuhn-Orgel, die am 24. September 2004 eingeweiht wurde, im Mittelpunkt. Zu Gast sind die Organist*innen Angela Metzger und Benjamin Righetti, die gemeinsam mit den Essener Philharmonikern musizieren.Die Philharmonie Essen lädt wieder zu einer rauschenden Ballnacht ein: Nach den erfolgreichen Ausrichtungen in den Jahren 2020 und 2023 findet am Samstag, 08. Februar 2025, ab 20:00 Uhr der nächste Philharmonische Ball statt, diesmal moderiert vom Geiger Daniel Hope. Der finanzielle Erlös des Philharmonischen Balls kommt den Kinder- und Jugendprojekten der Philharmonie Essen zugute. Die Schirmherrschaft hat erneut Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen übernommen. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft – schon wenige Tage nach dem Vorverkaufsstart waren alle Karten vergriffen.Für jede Altersstufe gibt es in der Philharmonie Essen Angebote, Musik auf die verschiedensten Weisen zu entdecken. Unter dem Titel „Philharmonie entdecken“ bietet die Philharmonie ein umfangreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Familien an. Dazu gehören Konzerte für Babys, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche, Kompositionsprojekte, Schulkonzerte und Ferienworkshops. Eine bunte Vielfalt zeigt sich in den großen Familienkonzerten, in denen in der Spielzeit 2024/2025 die WDR-Maus wieder zu Gast ist oder die Essener Philharmoniker musikalische Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“ erzählen.„Komm mit ins Konzert“ – unter diesem Motto bietet die Philharmonie Essen unterschiedliche Formate für Musikliebhaber*innen mit besonderen Bedürfnissen an. Dazu gehören die seit vielen Jahren etablierten Kammerkonzerte im Frühjahr und Advent. Fortgesetzt wird die in der vergangenen Spielzeit begonnene Reihe „Sonntagsmatinee plus“, die Besucher*innen, die nicht alleine ins Konzert gehen möchten oder eine Hilfestellung benötigen, einen begleiteten Konzertbesuch ermöglicht. Beim „Treffen der Generationen“ sind Senior*innen und Kinder eingeladen, gemeinsam ein Konzert zu erleben und klassische Musik zu entdecken. Ausgewählte Angebote gibt es zudem erstmals auch für Menschen mit Hörschädigung.Die Philharmonie Essen gestaltet gemeinsam mit dem Aalto Musiktheater das Komponistinnenfestival „her:voice“, das vom 20. bis 23. März 2025 zum zweiten Mal stattfindet. Erneut macht sich das Festival zur Aufgabe, einen Blick über die Grenzen des Kanons hinaus zu werfen und das musikalische Schaffen von Frauen in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar zu machen. Die Philharmonie präsentiert in diesem Zusammenhang ein Kammerkonzert im RWE Pavillon mit Werken von Alma Mahler und Zeitgenossinnen sowie ein Barockkonzert im Alfried Krupp Saal.„DOPPELBILDNISSE. Alma Mahler-Werfel im Spiegel der Wiener Moderne“ ist ein gemeinsames, institutionsübergreifendes Projekt des. Alma Mahler-Werfel gilt im Umkreis der Wiener Moderne als eine der faszinierendsten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt durch ihre Ehen und Affären mit Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Walter Gropius und Franz Werfel. Ihre künstlerische Tätigkeit sowie ihre Person bilden die Grundlage für dieses interdisziplinäre Projekt, das gleich mehrere Kulturinstitutionen der Stadt auf kreative Weise zusammenbringt und sowohl ihre Biografie als auch ihr – im Schatten der berühmten Ehemänner stehendes – Schaffen neu beleuchten wird. Davon ausgehend entwirft das große Kooperationsprojekt ein so facettenreiches wie kritisches Bild einer Frau, die wie kaum eine andere die mitteleuropäische Kunstwelt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Spuren ihres Lebens und Wirkens führen auch nach Essen: Im Museum Folkwang befindet sich das Gemälde „Doppelbildnis“ von Oskar Kokoschka, das den Künstler mit Alma Mahler zeigt. Auch die mitunter zeitgleiche Beziehung Almas zu Walter Gropius ist mit der Geschichte des Museums stark verbunden und schillert in den Briefwechseln zwischen Alma Mahler, Walter Gropius und Museumsgründer Karl Ernst Osthaus auf. Im Rahmen des Projektes präsentiert das Museum Folkwang eine Ausstellung der umfangreichen, Alma Mahler gewidmeten Werkgruppe von Oskar Kokoschka. Zudem regt das Komponistinnenfestival „her:voice“ am Aalto Musiktheater eine Neubetrachtung des eigenen musikalischen Schaffens Alma Mahlers an und Neuproduktionen der Folkwang Universität der Künste aus den Bereichen Regie, Musiktheater, Tanz und Physical Theatre vermitteln zeitgenössische Reflektionen über ihr Leben und Werk. Darüber hinaus nehmen die Partner*innen die Themen des Exils in den Fokus, welche mit den Erfahrungen des Ehepaares Alma Mahler und Franz Werfel ab 1938 verbunden sind. Ebenso intensiv sollen Alma Mahler-Werfels antisemitische Äußerungen diskutiert, kontextualisiert und kritisch betrachtet werden. Ausgehend vom Doppelbildnis des Museum Folkwang wird so der Bogen geschlagen zum metaphorischen Doppelbild einer Frau mit all ihren Widersprüchen. Durch die geplanten Ausstellungen, Konzerte, Gespräche, Vortragsreihen und Aufführungen verbinden sich dabei Perspektiven aus Kunst, Musik, (Theater-)Praxis und Wissenschaft miteinander und bieten die Möglichkeit, das Gesehene und Gehörte zu diskutieren.Der Philharmonie Essen ist es ein Anliegen, möglichst viele Menschen mit ihrem Konzertprogramm zu erreichen – auch unabhängig von den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten. Um dies Bürger*innen mit einem geringen Einkommen zu ermöglichen, stellt die Philharmonie mit Hilfe von Sponsoren und Stiftungen für einige Konzerte ein Kontingent an kostenlosen Eintrittskarten zur Verfügung. Dies gilt für die Reihe „Women’s Voice“ ebenso wie für die hochpreisigen Konzerte mit den Berliner Philharmonikern und mit Herbert Grönemeyer. Die Verteilung erfolgt durch die Philharmonie Essen mithilfe von Partnernetzwerken der Stadt Essen, Informationen hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben.Die Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen lädt alle Bürger*innen zu dem Konzert „Disney“ mit dem WDR Funkhausorchester und den King’s Singers am 06. April 2025 ein. Tickets sind zu einem einheitlichen Preis von nur € 5,00 erhältlich (Vorverkauf ab 20.01.2025) und über die Sparkasse zu erwerben. Weitere Informationen unter www.sparkasse-essen.de/stadtgeschenk