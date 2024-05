Patricia Kopatchinskaja spielt Schumanns Violinkonzert

Die Violinistinstellt sich dem Publikum der Philharmonie Essen in dieser Spielzeit im Rahmen eines mehrteiligen Künstlerinnenporträts vor. Im letzten Konzert dieser Reihe ist sie am(18:30 Uhr Konzerteinführung „Auf ein Wort“) gemeinsam mit demunter der Leitung vonzu Gast. Interpretieren wird sie den Solopart im Violinkonzert d-Moll von. „Es ist eine utopische Musik. Es sind sehr schmerzvolle Szenen“, so beschreibt Patricia Kopatchinskaja dieses existentielle Spätwerk des deutschen Romantikers. Darüber hinaus spielt das Orchester Schumanns Faust-Ouvertüre sowie die Sinfonie Nr. 3 von– eine willkommene Ergänzung: ebenfalls leidenschaftlich, insgesamt aber positiver gestimmt als Schumanns Violinkonzert. Darin gehen Klarheit und Komplexität Hand in Hand. Ihre scheinbar ebenmäßige Fassade wird durch eine Menge von kunstvollen Querverstrebungen zusammengehalten. Schumann kündigte übrigens den 20-jährigen Brahms der Musikwelt mit folgenden Worten an: „Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten ... Er trug, auch im Äußeren, alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen: Das ist ein Berufener.“(€ 30,00-75,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Für dieses Konzert bietet die Philharmonie einein der ersten Konzerthälfte an. Preis inkl. Konzertkarten: € 16,60 für einen Erwachsenen und ein Kind. Ein weiterer Erwachsener zahlt € 10,00, ein weiteres Kind € 6,60.Anmeldung: Merja Dworczak, education@philharmonie-essen.de, Tel. 02 01 81 22-826