„Parsifal“ von Richard Wagner

Versuchung, Verführung, Religion und Erlösung – mit diesen Themen setzte sich Richard Wagner imauseinander. Das Aalto Musiktheater zeigt das vom Komponisten selbst als Büh-nenweihfestspiel titulierte Musikdrama in einer Neuproduktion ab. Die Handlung bewegt sich in einer Welt der Mythen, Sagen und Legenden: Ritter schützen den heiligen Gral. König Amfortas leidet an einer unheilbaren Wunde, zugefügt mit dem heiligen Speer durch den von der Gralsgemein-schaft verwiesenen Klingsor. Gurnemanz weiß, was Amfortas Gesundheit bringen würde: ein reiner Tor, der durch das Fühlen von Mitleid wissend wird. Ein Unbekannter – von dem man hofft, er sei der Erlöser – er-scheint. Durch Kundry erkennt Parsifal, dass er Amfortas erlösen und neuer Herrscher der Gemeinschaft werden muss. Er macht sich auf eine Odyssee zu den Gralsrittern, die seine Rückkehr bereits sehnlichst erwarten.Wagners „opus magnum“ nimmt sich der renommierte Regisseuran, der nicht nur 2022 bei den Bayreuther Festspielen seine umjubelte Inszenierung von „Tristan und Isolde“ präsentierte, sondern am Aalto-Theater unter anderem mit seinen Inszenierungen von Verdis „Otello“ und Puccinis „Il trittico“ für Begeisterung gesorgt hat. Für die szenische Umsetzung des „Parsifal“ arbeitet Schwab nun erneut mit Bühnenbildnerund Kostümbildnerinzusammen. Das künstlerische Team konzentriert sich bei seiner Inszenierung von Wagners letztem Bühnenwerk auf die Erschaffung vielschichtiger Seelenbilder, die das Publikum auf eine Reise in das Unterbewusste einladen. Vinciguerras raumgreifendes Bühnenbild themati-siert die scheinbar endlose Wanderschaft des Protagonisten, seinen Weg des Irrens und der Erkenntnis. Zentrales Element neben einer aufwändigen Röhrenkonstruktion spielt dabei das Element Wasser, das symbolisch für den Fluss des Lebens und der Zeit steht. Rupprechts Kostümbild greift das filmische Ambiente der Inszenierung auf.In der Titelpartie wird der amerikanische Tenor Robert Watson sein Rollendebüt feiern und erstmals auf der Es-sener Bühne singen. Der in Kansas City geborene Sänger tritt regelmäßig an den Staatsopern Berlin, Hamburg und München, dem Opernhaus Zürich sowie der Metropolitan Opera New York auf. Weitere Partien werden un-ter anderem mit den Ensemblekräften Bettina Ranch (Kundry), Heiko Trinsinger (Amfortas) und Sebastian Pilgrim (Gurnemanz) besetzt sein. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor, der sich nach „Tannhäuser“, „Der fliegende Holländer“ und „Tristan und Isolde“ diesem Großwerk widmet.Andrea SanguinetiRoland Schwab |Piero Vinciguerra |Gabriele Rupprecht |Ruth StoferKlaas-Jan de Groot |Patrick JaskolkaChristopher Bruckman/Juriko AkimotoPatricia KnebelRobert Watson |Bettina Ranch |Sebastian Pilgrim |Heiko TrinsingerAlmas Svilpa/Karel Martin Ludvik |Andrei NicoaraHyejun Melania KwonLisa Wittig/KS. Christina Clark/Cassandra DoyleJanina Dettenborn/Subin Park/Hyejun Melania KwonMykhailo Kushlyk |Baurzhan AnderzhanovLisa Wittig |Hyejun Melania Kwon |Aljoscha Lennert/Albrecht KludszuweitJu Hyeok Lee |Renate HenzeOpernchor des Aalto-Theaters | Aalto Kinderchor | Statisterie des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerSonntag, 16. März 2025, 16:30 Uhr, Aalto-Theater30.03., 18.04. (Karfreitag), 18.05., 29.05., 08.06.2025Einführung jeweils 45 Minuten der VorstellungSonntag, 02. März 2025, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 07. März 2025, 18:00 UhrFreitag, 14. März 2025, 16:30 Uhr, Aalto-CafeteriaMontag, 28. April 2025, 19:30 Uhr, Aalto-Theater, FoyerEin launig-lustiger Abend mit Pianistin und Opernparodistin Prof. Ansi Verwey zu Richard Wagners „Parsifal18.05.2025, nach der Vorstellung in der Aalto-Cafeteria(Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de