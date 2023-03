Pablo Held Trio gemeinsam mit Star-Gitarrist Nelson Veras zu Gast im Grillo-Theater

Das Pablo Held Trio ist derzeit eine der lebendigsten und bedeutendsten Formationen des europäischen Jazz. Gegründet hat es 2005 der aus Herdecke stammende Pianist Pablo Held mit dem Bassisten Robert Landfermann und Schlagzeuger Jonas Burgwinkel. In dieser Besetzung bis heute unverändert suchen die drei aber auch gelegentlich die Begegnung mit bekannten Gastmusiker*innen, darunter die Gitarristen John Scofield oder Ralph Towner. Beim Konzert in der Reihe(Theaterplatz 11) tritt das Trio mit dem brasilianischen Gitarristen Nelson Veras auf, einem Riesentalent der jüngeren Generation. 1991 von Pat Metheny entdeckt, spielt Veras eine halbakustische Nylon-String-Gitarre und bedient sich einer fast klassischen Fingertechnik. Auf dem Programm steht ihr gemeinsames Programm „Ascent“, bei dem ihr Zusammenspiel so organisch ist, dass man das Trio plus Gast als kompakte, kammermusikalische Einheit wahrnimmt.Mit: Pablo Held (Klavier), Robert Landfermann (Bass), Jonas Burgwinkel (Schlagzeug), Nelson Veras (Gitarre)