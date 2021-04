Organistin Iveta Apkalna spielt Werke von Bach und Philip Glass

Zwischenundliegen rund 250 Jahre Musikgeschichte. Doch gerade diese auf den ersten Blick unvereinbaren Epochen verbindetnun zu einem reizvollen Programm: Amstellt die lettische Organistin Werke der beiden Komponisten in den Mittelpunkt ihres Solo-Recitals, das als Livestream aus dem Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen zu erleben ist. Aus dem reichhaltigen Orgelwerk des Barockmeisters hat Iveta Apkalna die „Pièce d’orgue“ (BWV 572), die Passacaglia c-Moll (BWV 582), Toccata, Adagio und Fuge C-Dur (BWV 564) sowie Toccata und Fuge d-Moll (BWV 565) ausgewählt. Demgegenüber stellt sie aus der Feder des bekanntesten Vertreters der Minimal Music die Kompositionen „Music in contrary Motion“, „Dance“ Nr. 4 sowie „Act III – Conclusion“ aus der Oper „Satyagraha“ in einer Bearbeitung von Michael Riesman.Iveta Apkalna hat die Kuhn-Orgel im Alfried Krupp Saal schon etliche Male mit ganz unterschiedlichen Programmen erstrahlen lassen. Darüber hinaus ist sie weltweit in vielen großen Konzerthäusern und Kathedralen zu Gast. Einen wichtigen Platz nimmt vor allem die Hamburger Elbphilharmonie ein, deren Titularorganistin die seit Eröffnung des Hauses ist.