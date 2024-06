Opernchor erhält den Aalto-Bühnenpreis im Rahmen eines Festkonzertes

Derzeichnet denmit demaus. Die Verleihung findet im Rahmen eines festlichen Chorkonzertes amim Aalto-Theater statt. Der Chor wird an diesem Abend von den Essener Philharmonikern begleitet und mit großen Opernchören zu erleben sein. Dazu gehören etwa der „Einzug der Gäste“ aus Wagners „Tannhäuser“, „Va, pensiero“ aus Verdis „Nabucco“ und der „Brautchor“ aus Wagners „Lohengrin“. Als Solist ist der renommierte italienische Tenor Antonello Palombi zu Gast, der unter anderem Puccinis „Nessun dorma“ („Turandot“) und „E lucevan le stelle“ („Tosca“) singen wird. Die musikalische Leitung hat Tommaso Turchetta, erster koordinierter Kapellmeister am Aalto-Theater. Mit dem von Klaas-Jan de Groot geleiteten Opernchor würdigt der Freundeskreis erstmals ein künstlerisches Kollektiv, das nicht nur durch seine herausragende stimmliche Qualität, sondern auch durch seine szenische Präsenz, Wandlungsfähigkeit und Spielfreude in den Musiktheater-Produktionen begeistert. Darüber hinaus glänzt der Chor regelmäßig in den Sinfoniekonzerten der Essener Philharmoniker.Der Essener Opernchor kann auf eine lange Geschichte zurückblicken: Er besteht seit der Eröffnung des Stadttheaters 1892, dem heutigen Grillo-Theater. Damals setzte er sich aus sechs Herren und acht Damen zusammen – heute zählt er über 50 Mitglieder. Geleitet wird der Chor aktuell von Chordirektor Klaas-Jan de Groot und dem stellvertretenden Chordirektor Patrick Jaskolka. Das Preisgeld für den diesjährigen Bühnenpreis in Höhe von € 5000 wird von der Sparkasse Essen gestiftet.Der spartenübergreifende Aalto-Bühnenpreis wurde erstmals 1990 vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören heute national und international gefragte Künstler wie die Schauspielerin Tatjana Clasing, der Bassist Franz-Josef Selig, der Tenor Torsten Kerl und der Tänzer Raul Raimondo Rebeck. Zuletzt ausgezeichnet wurde 2023 Johannes Schittler, Soloklarinettist der Essener Philharmoniker.(€ 16,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de