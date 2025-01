Opernarien, Musicalhits und mexikanische Klassiker im Aalto-Theater

In der „Blauen Stunde“ lädt das Aalto Musiktheater zu vielgestaltigen Abenden außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne ein. Der erste Termin der Reihe in diesem Jahr wird besonders abwechslungsreich: Amstellen sich im Foyer des Aalto-Theaters die Ensemblemitglieder Baurzhan Anderzhanov (Bass), Alejandro Del Angel (Tenor), Tobias Greenhalgh (Bariton) und Marie-Helen Joël (Mezzosopran) mit ganz unterschiedlichen musikalischen Genres vor. Es erklingen unter anderem Auszüge aus Opern Richard Wagners und Jules Massenets, mitreißende Musicalhits, Chansons, mexikanische Klassiker, Lieder und vieles mehr. Aalto-Pianist Boris Gurevich wird am Flügel gekonnt durch die musikalischen Epochen und Stile navigieren, Dramaturgin Patricia Knebel führt mit Hintergrundinformationen zu Musik und Künstler*innen durch den Abend.Die Reihe „Blaue Stunde“ umfasst kleinformatige, vielgestaltige, besondere Abende außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne. Jeweils montags werden an neun ausgewählten Terminen in der laufenden Spielzeit die großen Musiktheater- und Ballettpremieren künstlerisch reflektiert – Besetzung, Inhalt und Gestaltung sind dabei jeweils unterschiedlich und beziehen sich in kreativer Auseinandersetzung auf die Themen der Opern- und Ballettpremieren. Mal in Gestalt eines Liederabends, mal als Lecture-Performance, mal als musikalisch/tänzerisch-wissenschaftliches Gesprächsformat oder als eigenständiger szenischer Abend lädt die „Blaue Stunde“ dazu ein, Ensemblemitglieder, Tänzer*innen der Compagnie, Produktionsmitwirkende und weiteres künstlerisches Personal des Aalto-Theaters kennenzulernen und die Themen der Spielzeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken.(€ 20,00 / € 10,00 ermäßigt) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de