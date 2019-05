Pressemitteilung BoxID: 754249 (Theater und Philharmonie Essen GmbH)

Oboe und Harfe bei der nächsten KlassikLounge im Grillo-Theater

Essener Philharmoniker laden am Montag, 3. Juni 2019, um 20 Uhr ein. Eintritt frei

Auf eine musikalische Reise nach Frankreich begleiten die Essener Philharmoniker das Publikum in der nächsten Ausgabe der Reihe „KlassikLounge“ am Montag, 3. Juni 2019, um 20 Uhr im Café Central International im Grillo-Theater. Unter dem Motto „À la française“ gestaltet den Abend diesmal das Duo Harbois, bestehend aus Sandra Schumacher, Solo-Oboistin der Essener Philharmoniker, und Johanna Welsch, Solo-Harfenistin im Beethoven Orchester Bonn. Der Name des Ensembles symbolisiert die Harmonie der beiden Instrumente, er vereint deren französische Bezeichnungen „Harpe“ und „Hautbois“. In ihren innovativen Konzertprogrammen vereinen die Musikerinnen den biegsamen, schmeichelnden Ton der Oboe mit dem weichen, perlenden Klang der Harfe. In dieser KlassikLounge widmet sich das Duo Kostbarkeiten des französischen Repertoires, unter anderem Werken von Claude Debussy. Für den passenden Lounge-Rahmen sorgt DJ Haptik. Nach dem Konzert besteht für das Publikum wie immer die Möglichkeit, sich in lockerer Atmosphäre mit den beteiligten Musikerinnen austauschen.



Eintritt frei. Zählkarten beim Einlasspersonal erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (