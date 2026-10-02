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Noch wenige Restkarten für das Recital mit Anna Lapwood erhältlich

Der britische Orgelstar gastiert am Sonntag, 11. Oktober, um 19:00 Uhr – Konzert war bereits ausverkauft

(lifePR) (Essen, )
Die britische Organistin Anna Lapwood begeistert in den sozialen Netzwerken ein Millionenpublikum. Zum Auftakt ihrer Porträtreihe in der Philharmonie Essen sorgte sie für Jubelstürme. Am Sonntag, 11. Oktober, um 19:00 Uhr ist sie mit einem Recital erneut zu erleben. Der Abend war bereits vollständig ausverkauft. Nun sind noch einmal wenige Tickets erhältlich.

Anna Lapwoods musikalische Offenheit, ihr atemberaubendes Spiel und ihre ansteckende Ausstrahlung haben die Engländerin zur gefeierten Botschafterin der Orgel gemacht. Was für verblüffend neue Töne sie der Orgel dabei entlockt, zeigt sie bei ihren Solo-Programmen, bei denen sie schon mal den Bogen von der Barockmusik hin zu Pop-Songs à la Robbie Williams schlägt. „Es ist einfach eine Fülle von Musik, die mich begeistert“, gesteht sie. Und diese Fülle kann sie nur auf der Orgel ausleben. Wer Anna Lapwood dabei zuhört, glaubt es aufs Wort.

Karten (€ 20,00-30,00 Euro) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Porträt von Anna Lapwood wird gefördert von der Alfred und Cläre Pott-Stiftung.

Presseakkreditierung: christoph.dittmann@tup-online.de T +49 201 8122-210

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