Nils Landgren mit legendärer „Funk Unit“ in der Philharmonie Essen
Auftakt des fünfteiligen Künstlerporträts mit dem schwedischen Posaunisten am Samstag, 20. September, um 19:00 Uhr. Kulinarischer Ausklang im Anschluss
Nils Landgren wurde 1956 im schwedischen Degerfors geboren. Einst als klassischer Posaunist ausgebildet, war die Begegnung mit Jazz-Größen wie Bengt-Arne Wallin und Eje Thelin ein Wendepunkt. Fortan beschäftigte sich Landgren neben Jazz auch mit Pop und Rock, Soul und Hip-Hop und musizierte mit internationalen Stars wie ABBA oder Herbie Hancock. 1994 gelang ihm mit seiner Band Nils Landgren Funk Unit beim JazzBaltica-Festival in Salzau der internationale Durchbruch. Er prägt mit seinem energetischen Funk- und Soul-Stil die europäische Jazzszene. Mit unterschiedlichen Projekten begeistert er ein großes Publikum und ist überzeugt: „Musik ist für alle da.“
Das Konzert wird gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.
Das Porträt von Nils Landgren wird gefördert von der RST Beratungsgruppe – Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung/ Rechtsberatung.
Künstlerporträt Nils Landgren – Terminübersicht
Funk Unit
Nils Landgren, Posaune und Gesang
Magnum Coltrane Price, E-Bass und Gesang
Andy Pfeiler, Gitarre und Gesang
Jonas Wall, Saxofon
Petter Bergander, Keyboards
Robert Mehmet Ikiz, Schlagzeug
Samstag, 20. September 2025, 19:00 Uhr
Im Anschluss an das Konzert treffen Sie die Musiker persönlich bei einem kulinarischen Ausklang mit schwedischen Speisen im Pavillon.
JugendJazzOrchester NRW
Celebrating Jazz
Nils Landgren, Posaune
Götz Alsmann, Moderation und Gesang
Max Mutzke, Gesang
JugendJazzOrchester NRW
Samstag, 18. Oktober 2025, 19:00 Uhr
18:30 Uhr Alfried Krupp Saal „Auf ein Wort“ – Anja Renczikowski im Gespräch mit Nils Landgren
Das Konzert wird gefördert von der GENO BANK ESSEN eG und von der Ruth Schokoladenwerk GmbH Bochum.
Medienpartnerin des Konzerts: Funke Mediengruppe
Christmas with my friends
Nils Landgren, Posaune und Gesang
Sharon Dyall, Gesang
Jeanette Köhn, Gesang
Jessica Pilnäs, Gesang
Ida Sand, Klavier, Gesang
Jonas Knutsson, Saxofon
Johan Norberg, Gitarre
Clas Lassbo, E-Bass
Dienstag, 16. Dezember 2025, 19:00 Uhr
„Posaune für Alle“
Nils Landgren, Posaune
100 Posaunist*innen aus Essen und Umgebung
Sonntag, 14. Juni 2026, 16:00 Uhr
Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit der Folkwang Musikschule Essen
Sinfoniekonzert XII der Essener Philharmoniker
Nils Landgren, Posaune und Gesang
Joel Lyssarides, Klavier
Lars Danielsson, Kontrabass
Robert Mehmet Ikiz, Schlagzeug
Essener Philharmoniker
Jörg Achim Keller, Dirigent
Donnerstag, 16. Juli 2026, 19:30 Uhr | Freitag, 17. Juli 2026, 19:30 Uhr
