„Neues Deutsches Theater – Resistance“

Selen Kara und Christina Zintl, die Intendantinnen des Schauspiel Essen, haben heute im Essener Grillo-Theater gemeinsam mit den Dramaturginnen Margrit Sengebusch und Katharina Rösch (Stadt-Dramaturgie) sowie Aline Bosselmann und Lukas Aschenreiter (Stadt-Vermittlung) ihre Pläne und Ideen für die Spielzeit 2025/2026 vorgestellt. Nach den Themen „Under Construction“ und „Common Ground“ begleitet in ihrer dritten Spielzeit der Zusatzdie Idee des„Wir erleben in unserer Zeit Entwicklungen, die demokratische Selbstverständlichkeiten tiefgreifend in Frage stellen. ‚Resistance‘ beschreibt für uns eine Haltung und einen Appell. Wir freuen uns darauf, im Laufe der nächsten Spielzeit spielerisch, künstlerisch und in den Begegnungen mit dem Publikum darüber nachzudenken, wie Widerstand produktiv sein kann – wie wir gemeinsam für eine demokratische, gleichberechtigte Gesellschaft, für die Kunst als Möglichkeitsort wirken können“, erläutern Kara und Zintl ihr Motto für die nächste Saison. „Der internationale Aufstieg von Autokratien fordert auch uns als Theater heraus, Haltung zu zeigen und unsere Institution als offenen Ort für alle zu erhalten.“Insgesamt zwölf Premieren, von denen drei Uraufführungen sind, stehen in der Saison 2025/2026 auf dem Programm des Schauspiel Essen, fünf kommen im Grillo-Theater heraus, drei in der kleinen Spielstätte ADA im Grillo-Theater und vier im Stadtraum. Eröffnet wird die Spielzeit ammit der, einer Antikenbearbeitung von Regisseur und Autor Felix Krakau, der den Aufstieg und Untergang der antiken Stadt Mykene mit Figuren und Motiven aus Stücken von Aischylos, Seneca, Homer und eigenen Texten nachvollzieht. Nur einen Tag später, am, folgt in derElfriede Jelineks Text „, mit dem die Nobelpreisträgerin auf die Wahl Trumps 2016 und seine Wiederwahl 2024 reagiert hat (Regie: Alina Fluck). Rund um die beiden Premieren lädt das Schauspiel Essen an dem Wochenende zu besonderen Formaten mit Gesprächen, Begegnungen und öffentlichen Premierenfeiern ein.Die drei folgenden Premieren verbindet ebenfalls die Auseinandersetzung damit, was vor und nach Kipppunkten in Gesellschaften passiert – und sie richten den Blick auf das Heute und die Zukunft: Zunächst amdie Uraufführung vonvon der rumänischen Autorin Teona Galgoţiu und dem Digitalkünstler Roman Senkl, die verschiedene Texte über Generationenkonflikte, die Klimakrise und die Angst vor Veränderung humorvoll und berührend in eine hybride, experimentelle Augmented-Reality-Gaming-Installation in der ADA übersetzen. Es folgt Samuel Becketts(Regie: Emel Aydoğdu) amim Grillo-Theater: eine makabre Komödie in einer zerstörten Welt, in der keine Natur mehr existiert und in der Hoffnung und Grausamkeit als letztes sterben. Amist Premiere fürvon der israelischen Regisseurin Sapir Heller, bei dem sie die bewegte und verhängnisvolle Geschichte jüdischer Bürger*innen und ihr Wirken bis in die Gegenwart theatral und multimedial vergegenwärtigt (in Kooperation mit der Alten Synagoge Essen).Das Familienstück für alle ab 6 Jahren ist in diesem Jahr der Kinderbuch-Klassikerin der Fassung und Regie von Henner Kallmeyer. Premiere ist amim Grillo-Theater. Die ersten beiden Premieren im neuen Jahr sprechen ebenfalls speziell junges Publikum an und gehen darüber hinaus direkt in die Stadt:ist eine mobile Produktion ab 4 Jahren, diedurch die Kitas und Grundschulen tourt, aber auch in der ADA zu sehen sein wird. Das Stück, ein theatrales Game von machina Ex ab 12 Jahren, spielt in Klassenzimmern an weiterführenden Schulen (Premiere:).Mit der Grillo-Premiere amvonnach der berühmten Kurzgeschichte der US-amerikanischen Autorin Shirley Jackson wird erstmalig eine Inszenierung der formal-experimentell arbeitenden Regisseurin Marie Schleef in Essen zu sehen sein, deren Arbeiten u. a. zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurden. Im neuen Stück der Autorin Anaïs Clercwerden Klassismusfragen und die Grenzen der Empathie ausgelotet. Premiere der Inszenierung von Viviane Prägant ist amin der ADA. Als Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen kommt am– drei Tage nach der Uraufführung in Recklinghausen – das Gewinnerstück des „Neuen Volksbühnenpreises für Theaterliteratur“ im Grillo-Theater heraus:von Sunan Gu in der Regie von Ruth Mensah. Ein Stück, das zwischen Peking und Berlin ein schillerndes Figurengeflecht entwirft.Als große Abschlussinszenierung mit Premiere amerkundet das partizipative Theater-Spektakelvon Christoph Frick und Lothar Kittstein gemeinsam mit Akteur*innen der Essener Innenstadt den Stadtraum rund um das Grillo-Theater – ganz im Sinne des Sprichwortes „Einen guten Nachbarn zu haben ist wichtiger, als ein schönes Haus zu besitzen!“werden auch in der kommenden Spielzeit fortgeführt wie dieim Café Central mit prominenten Gästen. Freuen dürfen sich die Zuschauer*innen wieder auf weitere Ausgaben der, die Abende für alle Sinne, voller Musik, Poesie, Wein und Speisen umfasst, sowie auf das Format, in dem sich Ensemblemitglieder des Schauspiel Essen mit eigenen künstlerischen Abenden im Café Central präsentieren. Darüber hinaus wird es auch in den Begegnungs- und Gesprächsformaten um das zentrale Spielzeit-Thema „Resistance“ gehen. So werden im Rahmen der Talkreihe „Resistance“ im Café Central Gäste aus der Stadt und überregional, die sich im Feld zwischen künstlerischer Arbeit und zivilgesellschaftlichem Engagement bewegen, über Formen des Widerstandes und die Verteidigung der Demokratie sprechen.Die partizipative Arbeit im Bereich derwird fortgesetzt: So wird der seit zwei Jahren bestehende Beirat aus Essener Bürger*innen, die, die Prozesse am Schauspiel weiterhin (kritisch) begleiten und Verbindungen zwischen Stadt und Theater aktiv mitgestalten, unter anderem mit ihrem Format, bei dem sie Bürger*innen einladen, gemeinsam Vorstellungen zu besuchen. Im Frühjahr 2026 wird es im Grillo-Theater nach der ersten, erfolgreichen Ausgabe 2024 wieder das transkulturelle Festgeben.Unter dem Titelöffnet das Team des Schauspiel Essen weiterhin in ganz unterschiedlichen Formaten und theaterpädagogischen Angeboten das Theater für die Stadt Essen und die Menschen, die in ihr leben. Auch die drei „“ gibt’s in der nächsten Spielzeit wieder, die Theaterbegeisterten aus der Stadt Raum, Zeit und Leidenschaft bieten, um selbst Theater zu spielen. In der neuen Saison erarbeiten „Die Dramonen“ für 9-14-Jährige, „Die Positronen“ für 15-25-Jährige und „Die Interzonen“ für alle zwischen 16 und 99 Jahren gemeinsam eine Theaterproduktion. Ein umfangreiches theaterpädagogisches Programm bietet diefür alle Neugierigen, für Kitas und Schulen.Dasdes Schauspiel Essen ist wieder in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus.Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beginnt in der Regel zeitgleich mit der Veröffentlichung auf www.theater-essen.de , spätestens jeweils zum ersten des Vormonats.Der Vorverkauf für die Saison 2025/2026 startet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 14. Juni 2025 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.Ab dem 24. Mai 2025 können exklusivabgeschlossen werden. Festplatz-Abonnent*innen aller Sparten der TUP können ab diesem Tag einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen. Darüber hinaus können Festplatz-Abonnent*innen ab dem 07. Juni 2025 noch vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart weitere Eintrittskarten für die gesamte Spielzeit buchen (inklusive der September-Termine des Schauspiel Essen). Für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beträgt ansonsten das Vorkaufsrecht für Festplatz-Abonnent*innen jeweils zwei Tage vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart.Für bisherige und neue Abonnent*innen bietet die Theater und Philharmonie Essen einige neue, attraktive Vorteile an:NEU: Abo-Frühbucher*inWer sich für ein Abonnement interessiert und in der Spielzeit 2024/2025 das Abo-Angebot der TUP noch nicht genutzt hat, profitiert Sie mit einer frühzeitigen Buchung im Aktionszeitraum 24.05. bis 07.06.2025 zusätzlich. Alle Neuabonnent*innen erhalten pro Abo- Platz eine zusätzliche Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der von ihnen gebuchten Abo-Kategorie.NEU: Abo-PlusJede*r Festplatz-Abonnent*in erhält beim Kauf von zusätzlichen Veranstaltungen, die außerhalb des gebuchten Abos liegen, einen Exklusiv-Rabatt von 10 % auf den Normalpreis (gültig für alle Eigenveranstaltungen der TUP).NEU: Abo-GastJede*r Festplatz-Abonnent*in kann einmal pro Spielzeit im Rahmen seiner*ihrer Abo-Termine einen Gast zum Abo-Preis (ca. 30 % Rabatt) mitbringen.NEU: Abonnent*innen werben Abonnent*innenWer bereits ein Abonnement hat und das Programm der TUP weiterempfiehlt, erhält bei erfolgreicher Vermittlung eines Abo-Neuabschlusses eine Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der Spielzeit, für die das Abo abgeschlossen wurde. Dies gilt, sofern der*die Neuabonnent*in in der davor liegenden Spielzeit unsere Abo-Angebote nicht genutzt hat., II. Hagen 2, 45127 EssenMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr, Opernplatz 10, 45128 EssenDi-Sa 13:00-18:00 UhrMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 UhrT 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.