Neuer Podcast stellt Backstage-Berufe am Aalto-Theater vor

Arbeitet ein Souffleur im Sitzen oder Stehen? Was passiert in einer Kostümabteilung? Und wie kommt die Pauke in den Orchestergraben? Fragen wie diese beantwortet. Im Mittelpunkt stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Publikum in der Regel nicht zu Gesicht bekommt: Bühnenmeister oder Orchesterwart, Souffleur oder Beleuchter. Sie alle schildern im Gespräch mit Lea Röhrig, die zurzeit ein Freiwilliges Kulturjahr in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit absolviert, ihre ganz persönlichen Erfahrungen aus dem Essener Opern-, Ballett- und Konzertbetrieb. Es geht also um die spannenden Theaterberufe, die sich nicht auf, sondern hinter der Bühne entfalten.Dabei erfährt man beispielsweise, welche interessanten beruflichen Wege in die für ein Theater so wichtige Abteilung führen. Fünf Episoden sind zunächst geplant, die nicht nur dem Opernfreund manch überraschenden Einblick in die faszinierende Theaterwelt bieten.Die Episoden werden jeweils samstags in regelmäßigen Abständen veröffentlicht und sind anschließend dauerhaft abrufbar.