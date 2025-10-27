Neue musikalische Leitung im kommenden Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker: Tito Ceccherini übernimmt Dirigat
Orchesterstück „Night in Appen“ von Elena Firsova ergänzt das Konzertprogramm am 30. und 31. Oktober im Rahmen des Neue-Musik-Festivals NOW!
Elena Firsova hat angekündigt, bei der Eröffnung des Festivals für Neue Musik NOW! persönlich anwesend zu sein. Unverändert bleibt das weitere Konzertprogramm mit dem Violinkonzert von Alban Berg, das die Geigerin und diesjährige Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen Carolin Widmann als Solistin interpretieren wird, sowie Werke von Lisa Streich und Paul Hindemith.
Der italienische Dirigent Tito Ceccherini hat sich bisher besonders mit Interpretationen von Werken der klassischen Moderne sowie mit zeitgenössischem Repertoire einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren dirigierte er im Opernbereich etwa Ligetis „Le Grand Macabre“ an der Oper Zürich, Sciarrinos „Luci mie traditrici“ am Teatro La Fenice in Venedig oder die Uraufführung von Lucia Ronchettis „Inferno“ an der Oper Frankfurt. Zu seinen regelmäßigen Partnern gehören auch die wichtigsten Neue-Musik-Kammerensembles wie Klangforum Wien, Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Collegium Novum Zürich oder Ensemble Contrechamps. Tito Ceccherini ist zudem Gründer des Ensembles Risognanze, mit dem er Meisterwerke des Kammermusik-Repertoires von Debussy bis zur Gegenwart aufführt. Die Essener Philharmoniker und die Philharmonie Essen danken Tito Ceccherini ganz herzlich, dass er die Leitung der beiden Konzerte so kurzfristig übernimmt.