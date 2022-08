Neu im Programm der Philharmonie Essen: Víkingur Ólafsson improvisiert solo nach seinem Auftritt mit dem Concertgebouw Orchestra

Die Philharmonie Essen widmet dem isländischen Pianistenin dieser Spielzeit ein eigenes Künstlerporträt. Das prominente Auftaktkonzert dieser Reihe gestaltet der Shootingstar amim Alfried Krupp Saal mit dem renommiertenaus Amsterdam. Im Anschluss daran folgt noch eine ganz besondere Zugabe, die die Philharmonie jetzt neu in ihr Programm aufgenommen hat:wird Víkingur Ólafsson im RWE Pavillon unter dem Titel „Late Night Reflections“ mitam Flügel zu erleben sein., Zählkarten sind ab dem 27. August, 10:00 Uhr an den Verkaufsstellen der Theater und Philharmonie Essen erhältlich (keine Onlinebuchung möglich). Kartenkäufer*innen und Abonnent*innen des Orchesterkonzertes erhalten Zählkarten exklusiv bereits ab dem 20. August. Die Platzkapazität ist begrenzt.Gemeinsam mit dem Concertgebouw Orchestra, das in dieser Spielzeit die Künstlerresidenz der Philharmonie Essen gestaltet, interpretiert Víkingur Ólafsson zuvor das Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ravel. Darüber hinaus spielt der Weltklasse-Klangkörper unter der Leitung des französischen Dirigenten Alain Altinoglu ein rhythmisch geprägtes Programm, das von John Adams’ „Short Ride in a fast Machine“ über folkloristische Tänze von Bartók, Brahms und Lutosławski bis zu den sinfonischen Tänzen aus der „West Side Story“ reicht. Als weiteren Solisten kann das Orchester an diesem Abend den schwedischen Klarinettisten Martin Fröst begrüßen, der das Publikum mit zwei virtuosen Klezmer-Tänzen aus der Feder seines Bruders Göran Fröst von den Sitzen reißen wird.um 19:00 Uhr (€ 30,00-95,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de