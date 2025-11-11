Neu im Programm: Konzert mit Till Brönner am 27. April 2026 in der Philharmonie Essen
Jazz-Trompeter präsentiert sein neues Programm „ITALIA“; Vorverkaufsstart am morgigen Mittwoch, 12. November 2025
Mit „ITALIA“ reist Till Brönner zurück in seine frühe Kindheit im Rom der 70er-Jahre. Das sprichwörtliche Lebensgefühl, die italienische Küche und das tiefe musikalische Erbe jenseits der Alpen prägten ihn für immer. Das Album enthält viele bekannte Hits – Klassiker von Lucio Battisti, Paolo Conte und Tony Renis – aber auch Überraschungen und Raritäten italienischer Popgeschichte: Lieder großer Cantautori, durch ikonische Filmmusik ergänzt und abgerundet durch Brönners Eigenkompositionen. Ein Repertoire, das geradezu danach verlangt, live auf eine Bühne gebracht zu werden, weil es das Lebensgefühl einer ganz besonderen Zeit noch einmal auferstehen lässt.
Karten (€ 15,00-98,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Das Konzert wird präsentiert von der NATIONAL-BANK AG.