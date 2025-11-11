Kontakt
Neu im Programm: Konzert mit Till Brönner am 27. April 2026 in der Philharmonie Essen

Jazz-Trompeter präsentiert sein neues Programm „ITALIA“; Vorverkaufsstart am morgigen Mittwoch, 12. November 2025

Musikalische Eleganz, stilistische Raffinesse und künstlerische Vielseitigkeit – all das vereint der Jazz-Trompeter, Komponist, Produzent und Arrangeur Till Brönner. Er ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch international erfolgreichsten Jazzmusiker Europas. Mit seinem neuen Programm „ITALIA“ ist der Künstler am Montag, 27. April 2026, um 20:00 Uhr in der Philharmonie Essen zu erleben. Für das hochkarätige Konzert, das als Zusatztermin die Jazz-Reihe ergänzt, sind ab morgen, 12. November 2025, Karten im Vorverkauf erhältlich.

Mit „ITALIA“ reist Till Brönner zurück in seine frühe Kindheit im Rom der 70er-Jahre. Das sprichwörtliche Lebensgefühl, die italienische Küche und das tiefe musikalische Erbe jenseits der Alpen prägten ihn für immer.  Das Album enthält viele bekannte Hits – Klassiker von Lucio Battisti, Paolo Conte und Tony Renis – aber auch Überraschungen und Raritäten italienischer Popgeschichte: Lieder großer Cantautori, durch ikonische Filmmusik ergänzt und abgerundet durch Brönners Eigenkompositionen. Ein Repertoire, das geradezu danach verlangt, live auf eine Bühne gebracht zu werden, weil es das Lebensgefühl einer ganz besonderen Zeit noch einmal auferstehen lässt.

Karten (€ 15,00-98,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert wird präsentiert von der NATIONAL-BANK AG.

