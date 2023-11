Neu auf dem Spielplan des Aalto-Theaters im Juni 2024: Zusätzliche Vorstellung von „Bye-Bye Ben“ und eine große Chor-Gala

Tanzabend von Ben Van Cauwenbergh statt Opernvorstellung „Il Trittico“ am 30. Juni 2024

Chor-Gala am 29. Juni im Aalto-Theater ersetzt Ballettvorstellung „Last“ sowie Konzert der Essener Philharmoniker im Grugapark, das wegen Sanierungsarbeiten nicht stattfinden kann

Gute Nachricht für alle Fans des Aalto Ballett Essen: Der seit Monaten ausverkaufte Tanzabend, mit dem sich Intendant Ben Van Cauwenbergh zum Ende der Spielzeit von seinem Publikum verabschiedet, ist jetzt noch in einer zusätzlichen Vorstellung zu erleben. Ampräsentiert die Essener Compagnie die Collage aus „La vie en rose“ und „Tanzhommage an Queen“ – zwei erfolgreiche Produktionen, die Van Cauwenbergh in den vergangenen 15 Jahren sehr am Herzen lagen. Die Queen-Songs werden für diesen Abend neu arrangiert bzw. orchestriert und von den Essener Philharmonikern live gespielt. An diesem Termin entfällt die ursprünglich geplante Vorstellung von Puccinis Operneinaktern „Il Trittico“.Neu auf dem Spielplan des Aalto Musiktheaters steht dafür eine großeamim Aalto-Theater. Die ursprünglich vorgesehene Ballettvorstellung „Last“ entfällt. Nicht stattfinden kann außerdem das am selben Tag geplante traditionelle Opern-Air-Konzert der Essener Philharmoniker im Grugapark. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten am Musikpavillon. Die Gala wird gefördert von der GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Essen eG, die bereits in den vergangenen Jahren die Konzerte der Essener Philharmoniker im Grugapark finanziell unterstützt hat.Eine Änderung am Dirigentenpult ergibt sich außerdem imam 04. und 05. Juli 2024: Anstatt Andrea Sanguineti übernimmt der venezolanische Dirigent Diego Matheuz die musikalische Leitung des Konzertes.für das Ballett „By-Bye Ben“ (€ 11,00-49,00) und die Chor-Gala (€ 27,00-55,00) sind ab sofort erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de