Musikalischer Krimi beim nächsten „Tat Ort Aalto“

Hänsel und Gretel als Hauptfiguren in einem musikalischen Krimi: Beim nächsten Termin in der Reiheist für Spannung gesorgt!lautet der Titel des Stückes, das amauf der Bühne des Aalto-Theaters zur Aufführung kommt. Die Reihe „Tat Ort Aalto“ ist der Ort für die außergewöhnlichen Abende im Essener Aalto-Musiktheater – das Publikum nimmt direkt auf der großen Bühne Platz, gerne auch mit Getränk!Begleitet von musikalischen Ausschnitten aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck beleuchtet der turbulente Krimi aus unterschiedlichen und teils ungewohnten Perspektiven die Geschichte der beiden bekannten Märchenfiguren, die als Kinder in Armut aufwuchsen, sich eines Tages im Wald verliefen und dort auf eine mysteriöse Gestalt trafen, die sie schlussendlich aus eigener Kraft besiegten. Doch war es Mord oder Notwehr? Diese Frage stellen sich Chefinspektorin Martha B. Harrlich und Dr. Dan Wassden, seines Zeichens Inspektor und „Rang-Zweiter“ in dem ungleichen Ermittlungsduo. Aufgrund neuer Verfahrenstechniken seitens der Spurensicherung wird der berühmte Hexen-Fall neu aufgenommen. Bisher war man davon ausgegangen, dass Hänsel und Gretel die Hexe – wie auch immer – sagen wir mal: aus dem Weg geschafft hatten. Nun aber stellt sich die Frage, warum?In den vier Rollen sind zu erleben: Marie-Helen Joël als Chefinspektorin Martha B. Harrlich, Björn Kuhn als Inspektor Dr. Dan Wassden, Karin Strobos als Hänsel sowie Christina Clark als Gretel. Für die musikalische Begleitung sorgen Andreas Hebeler (Posaune), Sampo Korkeala (Cello), Oliver Kerstan (Schlagwerk) und Heribert Feckler (Klavier).Musikalische Leitung: Heribert Feckler | Inszenierung: Marie-Helen Joël, Mark Weigel(€ 16,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de