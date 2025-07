„Musik kommt um die Ecke“ feiert zehnjähriges Jubiläum

Seit zehn Jahren besteht das Kita-Projekt „Musik kommt um die Ecke“ derPhilharmonie Essen. Es entwickelte sich in dieser Zeit zu einem festen Bestandteil der frühkindlichen Bildungslandschaft in Essen. Die Philharmonie wendet sich damit an Kinder aus Essener Stadtteilen, die von Kinderarmut besonders betroffen sind, wie zum Beispiel in Altenessen, Altendorf oder Katernberg, und bietet Konzerte zum Mitmachen an. Ziel des Projektes ist es, Kindern Erfahrungen mit klassischer Musik zu ermöglichen, die von Hause aus keine Gelegenheit dazu haben. Um möglichst viele von ihnen unabhängig vom familiären oder sozialen Hintergrund zu erreichen, sind die Veranstaltungen in Absprache mit den Kindergärten zu den normalen Betreuungszeiten direkt in den Stadtteilen zu erleben. Das Projekt wird bis zum Ende des Jahres 2026 gefördert von der Alfred-Krupp-und-Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung. Die Teilnahme ist für die Kitas kostenlos.



Zu Beginn des Projektes im Jahr 2015 war das Projekt in fünf Kitas zu erleben, zu Beginn der neuen Saison 2025/2026 sind es 60 Kitas – weitere stehen auf der Warteliste, was den hohen Bedarf und die große Wertschätzung des Projekts unterstreicht. In der Saison 2024/2025 haben mehr als 3.000 Kinder daran teilgenommen. Gerade in sozial herausgeforderten Stadtteilen leistet „Musik kommt um die Ecke“ einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Musik ermöglicht Kindern Selbstwirksamkeit, Kreativität und emotionale Ausdrucksmöglichkeiten – unabhängig von ihren Startbedingungen. Das Projekt bringt Musik direkt in den Kita-Alltag – ohne zusätzliche Wege, unabhängig von Sprache, Herkunft oder familiärem Bildungshintergrund. Zum Jubiläum trafen sich jetzt in der Kita Krablerstraße in Essen-Vogelheim Marie Babette Nierenz (Intendantin der Philharmonie Essen), Jutta Pentoch (Aufsichtsratsmitglied Theater und Philharmonie Essen), Peter Renzel (Sozialdezernent der Stadt Essen), Kordula Keßler (Leiterin Kita Krablerstraße), Thomas Kufen (Oberbürgermeister der Stadt Essen), Fritz Frömming (Geschäftsführer Theater und Philharmonie Essen), Barbara Rörig (Aufsichtsratsvorsitzende Theater und Philharmonie Essen) und Merja Dworczak (Leiterin Education, Philharmonie Essen) und Musiker*innen der Essener Philharmoniker.



Die Philharmonie Essen richtet das das Projekt „Musik kommt um die Ecke“ in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Essen, den Essener Philharmonikern, der Rheinischen Hochschule Köln, der Folkwang Universität der Künste, der Folkwang Musikschule, der Volkshochschule Essen, dem Übehaus Kray e.V. und dem Markushaus der Ev. Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim aus.

