Musical-Revue „Yesterdate“ zum letzten Mal in dieser Spielzeit
Marie-Helen Joël verabschiedet sich mit dieser Vorstellung nach 32 Jahren aus dem Ensemble des Aalto Musiktheaters
Die temporeiche Musical-Revue „Yesterdate“ nimmt das Publikum Songs von Elvis Presley, Simon & Garfunkel, The WHO, den Beatles und vielen anderen auf eine musikalische Zeitreise in die „Swinging Sixties“ mit. Den Hintergrund dieses Bühnenstücks aus der Feder von Heribert Feckler und Marie-Helen Joël bilden zwei bedeutende musikalische Ereignisse in der Essener Grugahalle: Am 25. Juni 1966 gaben die Beatles auf ihrer Blitztournee neben München und Hamburg zwei ihrer wenigen Konzerte in Deutschland. Zwei Jahre später fanden hier die Internationalen Essener Songtage statt, die als Geburtsstunde eigenständiger deutscher Rockmusik angesehen werden. Ensemblemitglieder des Aalto-Theaters, Musical-erfahrene Gäste und das United Rock Orchestra unter der Leitung von Heribert Feckler sorgen dafür, dass „Yesterdate“ auch musikalisch zu einem ganz besonderen Ereignis wird.
Karten (€ 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.