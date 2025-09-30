Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037511

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

Musical-Revue „Yesterdate“ zum letzten Mal in dieser Spielzeit

Marie-Helen Joël verabschiedet sich mit dieser Vorstellung nach 32 Jahren aus dem Ensemble des Aalto Musiktheaters

(lifePR) (Essen, )
Zum letzten Mal in dieser Spielzeit heißt es im Aalto-Theater „Yesterdate – Ein Rendezvous mit den 60ern“. Mit der Vorstellung am Samstag, 04. Oktober 2025, um 19:00 Uhr verabschiedet sich Marie-Helen Joël nach 32 Jahren aus dem Ensemble des Aalto Musiktheaters. Die Mezzosopranistin wirkte nicht nur als Sängerin in vielen Rollen auf der Aalto-Bühne mit, sondern begeisterte seit 2009 auch als Musikvermittlerin unter anderem als Hexe Kleinlaut und Fräulein Vorlaut alle Altersgruppen. In dieser Rolle wird sie in der laufenden Spielzeit noch in der Reihe „It’s Teatime“ sowie im Konzert „Very British“ (03.05. und 09.07.2026) zu erleben sein.

Die temporeiche Musical-Revue „Yesterdate“ nimmt das Publikum Songs von Elvis Presley, Simon & Garfunkel, The WHO, den Beatles und vielen anderen auf eine musikalische Zeitreise in die „Swinging Sixties“ mit. Den Hintergrund dieses Bühnenstücks aus der Feder von Heribert Feckler und Marie-Helen Joël bilden zwei bedeutende musikalische Ereignisse in der Essener Grugahalle: Am 25. Juni 1966 gaben die Beatles auf ihrer Blitztournee neben München und Hamburg zwei ihrer wenigen Konzerte in Deutschland. Zwei Jahre später fanden hier die Internationalen Essener Songtage statt, die als Geburtsstunde eigenständiger deutscher Rockmusik angesehen werden. Ensemblemitglieder des Aalto-Theaters, Musical-erfahrene Gäste und das United Rock Orchestra unter der Leitung von Heribert Feckler sorgen dafür, dass „Yesterdate“ auch musikalisch zu einem ganz besonderen Ereignis wird.

Karten (€ 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.