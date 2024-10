Mozarts „Don Giovanni“ ist wieder auf der Aalto-Bühne zu erleben

Für seine Inszenierung vonwurde Stefan Herheim 2007 von der Zeitschrift „Opernwelt“ als Regisseur des Jahres ausgezeichnet. Jetzt kehrt die Oper auf den Spielplan des Aalto Musiktheaters zurück: Nach der Wiederaufnahme amfolgen zwei weitere Vorstellungen am 03. und 24. November. Spielfreude und erstklassigen Gesang verspricht die größtenteils vom Aalto-Ensemble getragene Besetzung mit Sebastian Pilgrim (Komtur), Tobias Greenhalgh (Don Giovanni), Baurzhan Anderzhanov (Leporello), Sophia Brommer (Donna Anna), George Vîrban (Don Ottavio), Nataliia Kukhar (Donna Elvira), Karel Martin Ludvik (Masetto) und KS. Christina Clark (Zerlina) sowie dem Opernchor des Aalto Musiktheaters. Wolfram-Maria Märtig dirigiert die Essener Philharmoniker.„Don Giovanni“ ist die zweite von drei Mozart-Opern, die aus der Feder des Dichters Lorenzo Da Ponte stammen („Le nozze di Figaro“ und „Così fan tutte“ sind die anderen beiden). Der Mythos von Don Juan entstammt einer volkstümlichen Legende, die Ereignisse in einem Kloster Sevillas aufgreift. Die 2065 von Leporello katalogisierten Opfer des Liebesgottes belegen in dieser Inszenierung akribisch, dass Don Giovannis erotischer Genussdrang eine fast religiös absolute Dimension besitzt. Dabei gibt Giovanni den Wunsch nach Freiheit – „Viva la libertà!“ – seiner Feier-Gemeinde als Gebetsparole vor. Uraufgeführt wurde das Dramma giocoso 1787 in Prag.(€ 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de