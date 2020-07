Mitmachen beim digitalen Mausorchester

Zumladen die Philharmonie Essen und der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR)ein. Die jungen Musikerinnen und Musiker sollen dazu ein Video aufnehmen, wie sie die Titelmelodie aus der „Sendung mit der Maus“ auf ihrem Instrument spielen. Dieses wird dann amimim Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen gezeigt. Zusätzlich ist es auf der Webseite des WDR zu sehen. Gemeinsam mit vielen weiteren Kindern und den Musikerinnen und Musikern des WDR Sinfonieorchesters entsteht so ein riesengroßes Mausorchester. Zum Ablauf: Bis zum 25. August 2020 sind die Kinder dazu eingeladen, die Maus-Melodie zu üben, ein Video davon zu machen und auf der Seite des WDR hochzuladen. Unter allen Einsendungen verlost der WDR Freikarten für das „Konzert mit der Maus“ in der Philharmonie Köln (12. September) oder in der Philharmonie Essen (13. September). Auf der Homepage des WDR finden sich unter diesem Link alle Infos und auch die Noten für verschiedene Instrumente zum Download: https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/wdrmusikvermittlung/konzerte/mausorchester-digital-100.html