Mitmachen beim Jazz Slam in der Philharmonie Essen

Die Philharmonie Essen sucht die besten Jazz-Slamer*innen: Interessierte Ensembles können bei einem großen Jazz-Slam am Mittwoch, 30. April 2025, um 20:00 Uhr zeigen, was sie können. Das Prinzip des „Poetry Slams“, bei dem verschiedene Künstler*innen mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antreten, wird hier auf den Jazz übertragen. Vier talentierte Gruppen treten im RWE Pavillon gegeneinander an, um mit ihrer Musik das Publikum zu begeistern und um seine Gunst zu performen. Es geht um Können, Ideenreichtum, Innovationskraft und den Mut zur Improvisation.



Wer an dem Jazz Slam teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 31. Dezember 2024 bewerben. Interessierte Ensembles mit bis zu fünf Mitgliedern senden dazu bitte ein Video (maximal fünf Minuten Dauer) an education@tup-online.de. Aus allen Bewerbungen werden von der künstlerischen Leitung der Philharmonie Essen vier Ensembles ausgewählt, die sich am 30. April jeweils 15 Minuten im RWE Pavillon präsentieren können. Jede*r Beteiligte der ausgewählten Ensembles erhält eine Aufwandspauschale von € 100,00. Der Sieger wird vom Publikum ermittelt, der Preis ist ein (natürlich bezahlter) Auftritt bei einem Kinderkonzert in der Spielzeit 2025/2026.



Im zweiten Teil des Abends steht Deutschlands talentierteste junge Bassistin Caris Hermes mit ihrer Caris Hermes Group im Fokus. Erst 2024 hat die ehemalige Folkwang-Studentin den Jazzpreis des WDR gewonnen.

(lifePR) (