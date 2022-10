Mitglieder des Opernstudios NRW singen im Aalto-Theater Arien von Händel, Mozart und Strauß

Seit vier Jahren ermöglicht dasbegabten jungen Sänger*innen und Korrepetitor*innen nach ihrem Hochschulstudium einen idealen Karrierestart in der Theaterwelt. Fünf aktuelle Mitglieder des Opernstudios sind jetzt in einem gemeinsamen Konzert imzu erleben: Amgestalten Soyoon Lee (Sopran), Hyejun Kwon (Mezzosopran), Christopher Hochstuhl (Tenor), Oleh Lebedyev (Bariton) und Martin Lijauco (Klavier) unter dem Titel „Menschenbilder“ einen Arienabend in der Reihe „mehrmusik“. Als weitere Klavierbegleiter*innen wirken zudem Atsuko Ota, ehemaliges Opernstudio-Mitglied und inzwischen Korrepetitorin am Aalto-Theater, und Robin Phillips, künstlerischer Leiter des Opernstudios NRW, mit. Das Programm spannt einen Bogen von Händel („Tamerlano“) über Mozart („Die Zauberflöte“ und „Die Hochzeit des Figaro“), Rossini („Der Barbier von Sevilla“), Strauß („Die Fledermaus“) und Gounod („Faust“) bis zu Bernstein („Candide“). Darüber hinaus hat das Publikum die Möglichkeit, die jungen Künstler*innen im Gespräch mit der Aalto-Dramaturgieassistentin Laura Bruckner näher kennenzulernen.Das Opernstudio NRW ist eine gemeinsame Initiative der Oper Dortmund, des Aalto-Musiktheaters Essen, des Musiktheaters im Revier Gelsenkirchen und der Oper Wuppertal. Gefördert wird das Opernstudio NRW vom Land Nordrhein-Westfalen.(€ 16,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de