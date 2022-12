Mit der neuen TUPcard zum halben Preis ins Theater oder Konzert

Zum halben Eintrittspreis ins Theater oder Konzert: Mit der neuenwird ein Besuch von Veranstaltungen derab dem 1. Januar 2023 besonders günstig. Die TUPcard ist zum Preis von 29,00 Euro erhältlich und jeweils zwei Monate gültig (Januar und Februar, März und April, Mai und Juni 2023). In diesem Zeitraum sind dann Eintrittskarten für die meisten Programmangebote des Aalto-Musiktheaters, des Aalto Ballett Essen, des Schauspiel Essen, der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen mit einer Ermäßigung von rund 50% erhältlich. Noch stärker profitieren alle: Diekostet nur 5,00 Euro und ist von Januar bis Juni 2023 gültig. Auch damit sind Tickets für Aufführungen und Konzerte rund 50% günstiger. TUPcard und TUPcard young funktionieren im Prinzip also wie das bekannte Ermäßigungsmodell der Bahncard. Mit dem neuen Angebot möchte die Theater und Philharmonie Essen vor dem Hintergrund der aktuell steigenden Lebenshaltungskosten einen Beitrag dazu leisten, dass ein Theater- oder Konzertbesuch weiterhin erschwinglich bleibt.Erhältlich sind TUPcard und TUPcard young ab dem 30. Dezember 2022 nur im Vorverkauf im TicketCenter (II. Hagen 2) oder an der Kasse im Aalto-Theater (Opernplatz 10). Nach dem Kauf der Karte sind die Veranstaltungstickets vor Ort im TicketCenter oder an der Theaterkasse zum exklusiven Sonderpreis erhältlich. Nach Ablauf der Gültigkeit verlängert sich die TUPcard nicht automatisch. Für die Monate März und April (ab 21.2.) sowie Mai und Juni (ab 25.4.) kann jeweils eine neue TUPcard erworben werden.Weitere Informationen unter www.theater-essen.de