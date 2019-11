Mit dem Philharmonischen Ball lebt eine Tradition wieder auf

Die Philharmonie Essen bittet zum Tanz: Wenn amerstmals seit neun Jahren wieder einstattfindet, darf sich eine ganze Region angesprochen fühlen; im Ruhrgebiet ist das festliche Ereignis einzigartig. Wo sonst die Essener Philharmoniker ihre Konzerte spielen und Weltstars von Anne-Sophie Mutter und Sir Simon Rattle bis zu Herbie Hancock zu Gast sind, bringen nun Walzerklänge, Swing und Latino-Rhythmen das Publikum in Bewegung. Und das für einen guten Zweck: Der Erlös kommt dem Projekt „Musik kommt um die Ecke“ zugute, mit dem die Philharmonie Essen Kinder aus überwiegend sozial benachteiligten Essener Stadtteilen unterstützt und ihnen erste Erfahrungen mit klassischer Musik ermöglicht. Die Schirmherrschaft über den Philharmonischen Ball hat Essensübernommen., Intendant der Philharmonie Essen, freut sich über die Rückkehr des Philharmonischen Balls: „Die Nachfrage war immer da – vom Publikum, von der Stadtpolitik, von den Essener Philharmonikern, die den Ball gerne mitgestalten wollten. Und auch wir als Philharmonie Essen haben das Thema nie aus den Augen verloren. Doch solch ein Ereignis muss vernünftig finanziert werden. Dank zahlreicher Förderer können wir dieses Projekt nun endlich stemmen.“ Gefeiert wird nicht nur im großen Alfried Krupp Saal, dessen Parkett sich auf die Höhe des Foyers hochfahren lässt, sondern im gesamten Haus. Das Angebot ist vielfältig und geht weit über vergleichbare Events hinaus., künstlerische Leiterin der Philharmonie Essen, betont: „Wir wollen nicht nur den klassischen Wiener Opernball ins Ruhrgebiet holen, sondern eine neue Vielfalt für die Region bieten. Wir haben für jeden Tanzstil das passende Angebot.“Für eine entsprechend große musikalische Bandbreite sorgen mehrere Ensembles und Interpreten. Nachdem zunächstdie Kuhn-Orgel erklingen lässt und die Ballgäste auf die Nacht einstimmt, eröffnen dieunter der Leitung von Johannes Witt offiziell den Philharmonischen Ball. Aalto-Tenorverleiht dem Auftakt auch stimmlich einen besonderen Rahmen. Im weiteren Verlauf des Abends werden dann zwei hochkarätige Orchester aus Wien das Publikum auf der Tanzfläche im Alfried Krupp Saal in Schwung versetzen: Dasunter der Leitung vonund diebegleiten durch die Nacht. Zusätzliche Akzente setzen verschiedene Show-Acts: Aus dem benachbarten Aalto-Theater und somit als weiterer spartenübergreifender Beitrag der Theater und Philharmonie Essen ist daszu erleben. Die Formationwird mit Standardtanz glänzen und die mehrfachen Welt- und Europameisterbrillieren mit Lateintanz auf höchstem Niveau.Musikalische Abwechslung bietet der Festsaal, wo sich neben der regionalen Lindy-Hop-Szene dieaus Paris gemeinsam mit der Sängerinpräsentiert. Der RWE Pavillon wird zur Disco, in der mitundzwei Top-DJs auflegen werden undmit stimmungsvollem Pop- und Soul-Gesang einheizt.Vielfalt bietet der Philharmonische Ball auch in kulinarischer Hinsicht. Von Austern bis Currywurst, von Champagner bis Pils ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Speisen und Getränke werden an mehreren Ständen im ganzen Haus verkauft. Im Philharmonie Club wird zudem um 18 Uhr ein exklusives Drei Gang-Menü von Spitzenkoch Henri Bach serviert. Hierfür sind noch wenige Karten zum Preis von 85 Euro, inklusive eines Getränks zu jedem Gang, erhältlich.Ermöglicht wird die Ausrichtung des Philharmonischen Balls durch zahlreiche Unterstützer: Als Premiumpartner beteiligen sich der Essener Wohnungsanbieter Allbau GmbH und „cove – Die Maßschneider“. Förderer sind Deichmann SE, EMG – Essen Marketing GmbH, Engel & Völkers Immobilien Deutschland GmbH, Engel & Völkers Commercial Rheinland GmbH, GENO BANK ESSEN eG, Koschany + Zimmer Architekten KZA, Merck Finck Privatbankiers, NICKEL Wirtschaftsprüfung Steuerberatung, opta data Gruppe Essen, Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG, Thelen Gruppe. Kooperationspartner sind ADTV Tanzschule Lentz, GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH, Lindy Pott, Margreff Druck GmbH, Messe Essen GmbH, Philharmonie Club, RGE Kulinarisch Essen.Im Vergleich zu anderen großen Ball-Veranstaltungen bewegen sich die Ticket-Preis in einem moderaten Rahmen. Flanierkarten sind für € 55,00 erhältlich. Mit diesen Karten erhält man Zugang in alle Säle (die Kapazität im Alfried Krupp Saal ist begrenzt), es gibt aber keine festen Sitzplätze. Freie Sitzgelegenheiten werden in den Foyers zur Verfügung stehen. Tischkarten für den RWE Pavillon sowie im obersten Foyer kosten € 99,00 (Restkarten erhältlich). Tischkarten für den Alfried Krupp Saal zum Preis von € 150,00 sind nicht mehr erhältlich.Tischkarten können im TUP-TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen), telefonisch unterT 02 01 81 22-200 und per E-Mail unter tickets@theater-essen.de erworben werden. Flanierkarten sind darüber hinaus online unter www.theater-essen.de erhältlich.Die Ballgäste haben am Abend die Möglichkeit, an einer Tombola teilzunehmen. Der Gewinn aus dem Losverkauf kommt ebenfalls dem Projekt „Musik kommt um die Ecke“ zugute.Dank der Partnerschaft mit der Tanzschule Lenz besteht die Möglichkeit, seine Tanzkenntnisse im Vorfeld aufzubessern. Tanzkurze können bereits jetzt gebucht werden, Auffrischungskurze werden kurz vor dem Ball angeboten.Angemessene Ballkleidung ist erwünscht, aber kein Zwang. Die Möglichkeit, Smoking oder Frack zu leihen, bietet „cove – Die Maßschneider“ über „The Ballroom Outfitters“ ( www.ballroom-outfitters.com ) an. Wer sich einen neuen Maßanzug anfertigen lassen möchte, erhält ebenfalls bei cove einen Rabatt von 10 Prozent.