heißt es zum ersten Mal amim Aalto-Theater. Seit einigen Jahren bereits bringt der Entertainer dem Publikum gemeinsam mit den Essener Philharmonikern die Welt der sinfonischen Musik näher. Jetzt begibt er sich also auf das Terrain des Musiktheaters und hat sich dazu gleich ein spannendes Werk ausgesucht: Die Opervon Louise Bertin hatte am vergangenen Samstag Premiere am Aalto Musiktheater und war damit erstmals seit 200 Jahren wieder auf einer Bühne zu erleben. Die französische Komponistin widmete sich damals einem der wohl bekanntesten Theaterstoffe: Der gealterte Fausto ist ermüdet und gelangweilt vom Leben, sehnt sich nach Abwechslung – am besten durch die junge Margarita. Fausto trifft auf Mefistofele, mit dessen Hilfe er sich in einen jungen Mann verwandelt und in Margaritas Leben tritt. Margarita verliebt sich in Fausto, aber die Liaison mündet in tragischen Ereignissen. Zu guter Letzt fordert auch noch Mefistofele von Fausto Bezahlung für seine Dienste. Götz Alsmann wird dem Publikum gewohnt charmant, humorvoll, aber auch kenntnisreich das Stück, das an diesem Nachmittag in einer gekürzten Fassung zur Aufführung kommt, erläutern und dabei sicher so manche Anekdote bereithalten.