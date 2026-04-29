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Matthias Brandt zu Gast bei den Essener Philharmonikern

Fernsehstar ist Rezitator in Beethovens „Egmont“-Musik im Sinfoniekonzert X am 07. und 08. Mai

(lifePR) (Essen, )
Die Essener Philharmoniker können in ihrem Sinfoniekonzert X einen prominenten Gast begrüßen: Der deutsche Kino- und Fernsehstar Matthias Brandt wird am Donnerstag/Freitag, 07./08. Mai 2026, um 19:30 Uhr (19:00 Uhr Konzerteinführung) in der Philharmonie Essen als Rezitator in Ludwig van Beethovens „Egmont“-Musik zu erleben sein. Brandt präsentiert mit seiner markanten Stimme eine eigens von ihm und Tilmann Böttcher, Leitender Dramaturg des Beethoven Orchesters Bonn, erarbeitete Textfassung des Dramas. Die gesprochenen Passagen wechseln sich mit den insgesamt zehn musikalischen Sätzen ab. Die Sopranpartie der Clärchen übernimmt Idil Kutay, Ensemblemitglied des Aalto Musiktheaters. Große Bekanntheit erlangte vor allem die Ouvertüre, die vollständige Schauspielmusik wird in ihrer Gesamtform hingegen sehr selten aufgeführt – zu Unrecht: Beethovens kraftvolle, theatralisch wirksame Musik erzählt von dem tragischen Schicksal des Grafen Egmont, der im Freiheitskampf der Niederlande gegen die spanische Besatzung wirkte.

Außerdem auf dem Programm des Konzertes steht ein weiterer Gigant der Wiener Klassik: Wolfgang Amadeus Mozarts berühmte „Jupiter-Sinfonie“ hat für die Gattung Maßstäbe gesetzt und den Weg für das sinfonische Schaffen Beethovens geebnet. Die Sinfonie, Mozarts letzte, in der strahlenden, festlichen Tonart C-Dur vereint Zuschreibungen wie „göttliche Vollkommenheit“, „Meisterwerk der Wiener Klassik“ oder „Triumph der neueren Tonkunst“. Die musikalische Leitung übernimmt Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor des Beethoven Orchesters Bonn.

Karten (€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

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