Matthias Brandt zu Gast bei den Essener Philharmonikern
Fernsehstar ist Rezitator in Beethovens „Egmont“-Musik im Sinfoniekonzert X am 07. und 08. Mai
Außerdem auf dem Programm des Konzertes steht ein weiterer Gigant der Wiener Klassik: Wolfgang Amadeus Mozarts berühmte „Jupiter-Sinfonie“ hat für die Gattung Maßstäbe gesetzt und den Weg für das sinfonische Schaffen Beethovens geebnet. Die Sinfonie, Mozarts letzte, in der strahlenden, festlichen Tonart C-Dur vereint Zuschreibungen wie „göttliche Vollkommenheit“, „Meisterwerk der Wiener Klassik“ oder „Triumph der neueren Tonkunst“. Die musikalische Leitung übernimmt Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor des Beethoven Orchesters Bonn.
Karten (€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.