Matinee zur Opernpremiere „Cardillac“ im Foyer des Aalto-Theaters

Mit der Oper „Cardillac“ von Paul Hindemith steht ein packender musikalischer Krimi als nächste Premiere (06. Dezember) auf dem Spielplan des Aalto Musiktheaters. Wer schon vorher die spannende Musik kennenlernen oder aufschlussreiche Informationen über das Stück erhalten möchte, hat dazu Gelegenheit in der Matinee am Sonntag, 23. November 2025, um 11:00 Uhr im Foyer des Aalto-Theaters. Das Publikum kann ganz entspannt an Caféhaus-Tischen Platz nehmen und während der rund einstündigen Darbietung ein heißes oder kaltes Getränk zu sich nehmen. Gäste der Matinee sind gleich vier Sänger*innen der Produktion: Astrik Khanamiryan (Dame), Aljoscha Lennert (Kavalier), Andrei Nicoara (Führer der Prévoté) und Andreas Hermann (Offizier). Begleitet werden sie von Aalto-Pianist Boris Gurevich. Die Moderation hat Dramaturgin Patricia Knebel.



Die 1926 uraufgeführte Oper „Cardillac“ geht auf die bekannte Erzählung „Das Fräulein von Scuderi“ von E.T.A. Hoffmann zurück. Bei Hindemith rückt allerdings der Goldschmied Cardillac in das Zentrum der Handlung: Cardillac fertigt wunderschöne Schmuckstücke an, die er nur widerwillig aus der Hand gibt. Nach dem Verkauf setzt er alles daran, seine wertvollen Schöpfungen zurückzubekommen – auch, wenn dafür Menschenleben geopfert werden müssen. Cardillacs Tochter wird von einem Offizier verehrt. Dieser wird auf das Treiben Cardillacs aufmerksam, weil der Goldschmied ihm zwar seine Tochter ohne Umschweife überlassen würde, er die Her-ausgabe eines Schmuckstücks für sie aber kaum ertragen kann. Ein Mordanschlag auf den Offizier scheitert, doch es kommt zu keiner Anklage des eigentlichen Täters Cardillac, stattdessen wird im zufällig auftauchenden Goldhändler der vermeintlich Schuldige gefunden. Schließlich aber gibt sich Cardillac vor der Menge als der wahre Mörder zu erkennen, das Volk richtet über sein Schicksal.



Der Eintritt zur Premiere ist frei

