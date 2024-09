Mahlers Erste mit Klaus Mäkelä und dem Royal Concertgebouw Orchestra

Der finnische Shootingstar Klaus Mäkelä ist in dieser Spielzeit Porträtkünstler der Philharmonie Essen. Insgesamt drei Konzerte gestaltet der 28-Jährige in dieser Saison, zum Auftakt am(18:30 Uhr Einführung) ist er mit demaus Amsterdam zu Gast. 2027 wirdder neue Chefdirigent des Edelklangkörpers aus Amsterdam, das zu den besten der Welt zählt. Begonnen hatte diese besondere Beziehung zwischen dem finnischen Dirigenten und dem Orchester im Jahr 2020 – seitdem stand immer wieder die Musik von Gustav Mahler auf dem Programm, etwa eine elektrisierende Aufführung der 6. Sinfonie oder die längste und anspruchsvolle 3. Sinfonie. In die Philharmonie Essen kommt Klaus Mäkelä mit Mahlers Erstling. „Die höchste Glut der freudigsten Lebenskraft und die verzehrendste Todessehnsucht: Beide thronen abwechselnd in meinem Herzen“, so der junge Mahler. Die Zerrissenheit, aber auch die emotionalen Kontraste prägen diese wuchtige wie wundervolle Musik. Ähnliches findet sich auch in Arnold Schönbergs „Verklärter Nacht“, dem zweiten Werk des Abends, mit seinem ergreifend reifen wie zerbrechlichen Klanggewebe. Nach dem rund zweistündigen Programm im Alfried Krupp Saal sind Klaus Mäkelä am Violoncello und Musiker*innen des Orchesters dann noch mit einerzu erleben: Zu diesem musikalischen Extra mit ausgewählten Sätzen aus dem Streichquintett C-Dur von Franz Schubert Im RWE Pavillon sind die Konzertbesucher*innen herzlich eingeladen (eingeschränkte Platzkapazität!).Der Dirigent Klaus Mäkelä, 1996 in Helsinki geboren, begann schon mit zwölf Jahren bei der Pädagogen-Legende Jorma Panula zu studieren. Über das Helsinki Philharmonic führt ihn der Weg bald zum Oslo Philharmonic, das er seit 2020 leitet. Seit 2021 amtiert er als Musikdirektor beim Orchestre de Paris. 2022 gab das Royal Concertgebouw Orchestra bekannt, dass Mäkelä 2027 die Position des Chefdirigenten antritt und bis dahin bereits eine enge Zusammenarbeit als Artistic Partner unterhält. Und 2027 tritt er auch noch an die Spitze des Chicago Symphony Orchestra. Klaus Mäkelä gastiert bei vielen Spitzenklangkörpern, darunter das New York Philharmonic, die Berliner und die Münchner Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, die Wiener Symphoniker und das Cleveland Orchestra.(€ 25,00-105,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Klaus Mäkelä, DirigentRoyal Concertgebouw OrchestraWerke von Arnold Schönberg und Gustav MahlerSamstag, 21. September 2024, 19:00 UhrKlaus Mäkelä, DirigentWiener PhilharmonikerGustav Mahler: Sinfonie Nr. 6 a-Moll „Tragische“Donnerstag, 19. Dezember 2024, 20:00 UhrKlaus Mäkelä, DirigentOrchestre de ParisWerke von Maurice Ravel, Igor Strawinsky und Modest MussorgskiSamstag, 01. März 2025, 19:00 Uhr