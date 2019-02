Magische Musik-Momente im Grillo-Theater

04.02.19

Ins neue Jahr startet die Reihe „Jazz in Essen“ am Sonntag, demmit dem Live-Konzert „eines der charmantesten und subtilsten Jazzalben der letzten Zeit“ (JazzEcho): Ab 20 Uhr präsentiert dasim Grillo-Theater sein Programm. Kopf der Band ist der 40-jährige dänische Gitarrist und Komponist Jakob Bro, über den das Jazzmagazin DownBeat kürzlich schieb: „Er kreiert magische Musik, völlig unmöglich, sie zu kategorisieren.“ Mit seinem Quartett aus prägenden Vertretern zweier Generationen des Edellabels ECM kann Bro diese Magie noch steigern: Sein transparenter Gitarrensound, Palle Mikkelborgs sanfter, schon mal an Miles Davis erinnernder Trompetenton, Thomas Morgans sangbare Basslinien und Joey Barons offenes Schlagzeugspiel vereinen sich zu einem betörenden Ensembleklang. „Ein Abend für Genießer“, verspricht „Jazz in Essen“-Programmchef Berthold Klostermann.