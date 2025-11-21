Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043261

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

Louis Cole spielt mit dem Metropole Orkest

Jules Buckley leitet Konzert in der Jazz-Reihe am Dienstag, 2. Dezember, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen

(lifePR) (Essen, )
Im Künstlerporträt begeisterte das Metropole Orkest in der vergangenen Saison mit großer Vielfältigkeit. Nun kehrt das renommierte Jazz- und Poporchester aus den Niederlanden mit dem charismatischen US-Drummer, Sänger und Multiinstrumentalisten Louis Cole in die Philharmonie Essen zurück. Das Konzert unter der Leitung von Jules Buckley am Dienstag, 2. Dezember, um 19:00 Uhr wird garantiert funkig, unterhaltsam, humorvoll und voller Überraschungen werden, ist Louis Cole doch ein brillanter Livekünstler. Einem breiten Publikum ist er auch durch seine bunten und einfallsreichen Musikvideos bekannt, mit denen der junge Musiker wahnsinnig viele Clicks generiert. Eines dieser Videos wurde knapp fünf Millionen Mal aufgerufen. Selbst ein Lernvideo, wie man Schlagzeug spielt, hat schon 900.000 Neugierige angezogen. Popstars wie die Isländerin Björk sahen diese Videos und teilten sie auf Social Media. Ein Booster für Louis Cole, der inzwischen für Musikstars wie den Sänger Seal oder den Hip-Hop-Produzenten, den Bassisten Thundercat und die Jazzrock-Band Snarky Puppy gearbeitet hat.

Karten (€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.