Louis Cole spielt mit dem Metropole Orkest
Jules Buckley leitet Konzert in der Jazz-Reihe am Dienstag, 2. Dezember, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen
Karten (€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.