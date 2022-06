Legendäres Juilliard String Quartet ist in Essen zu Gast

Dasist längst eine Legende: Die 1946 in New York gegründete Viererformation ist neben dem Borodin Quartett das aktuell dienstälteste Streichquartett und gehört nach behutsamer Erneuerung der Besetzung weiterhin zur Weltklasse. Amsind die Juilliards in der Philharmonie Essen zu Gast. Auf dem Programm stehen die drei Stücke für Streichquartett von„Ainsi la nuit“ für Streichquartett sowie das berühmte „Amerikanische Streichquartett“ F-Dur, op. 96 von. Das Juilliard String Quartet musiziert an diesem Abend in der Besetzung Areta Zhulla (Violine), Ronald Copes (Violine), Molly Carr (Viola) sowie Wolfram Koessel (Violoncello), der den Part von Astrid Schween übernimmt.Das Juilliard String Quartet, das wie kein zweites Streichquartett über 100 Einspielungen vorweisen kann, erhielt den Grammy Award für seine Aufnahmen von Bartók, Schönberg, Debussy und Ravel sowie als erstes klassisches Musikensemble für sein Gesamtwerk. Auch der Preis der Deutschen Schallplattenkritik wurde dem renommierten Ensemble für sein Lebenswerk verliehen. Alle Ensemblemitglieder sind Professor*innen der Streicher- und Kammermusik-Fakultäten an der Juilliard School in New York.Karten (€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de