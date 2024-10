„La forza del destino“ (Die Macht des Schicksals) von Giuseppe Verdi

MitOper(Die Macht des Schicksals) präsentiert das Aalto Musiktheater als zweite Premiere der Spielzeit 2024/2025 einen fesselnden Opernkrimi über Rache, Mord und Fanatismus. Drei durchdringende Blechbläser-Akkorde, drei Schicksalsschläge eröffnen Verdis Werk der Extreme, in dem sich Geschichte und Musik unerbittlich vorwärtsdrängend fortspinnen werden. Während das Schicksalsmotiv bedrohlich im Untergrund lauert, nimmt inmitten einer Welt von Chaos, Zerstörung und Krieg das Schicksal Leonora di Vargas seinen Lauf: Leonora liebt Alvaro, ihre Familie aber ist gegen diese Verbindung. Der einzige Ausweg, ein Fluchtversuch, endet tödlich. Ein Schuss löst sich, Leonoras Vater stirbt. Leonora und Alvaro werden auseinandergerissen, für beide folgt eine qualvolle, jahrelange Odyssee, stets auf der Flucht vor Leonoras rachsüchtigem Bruder Carlo einerseits und voller Hoffnung, einander wiederzufinden, andererseits. Nach Zuflucht suchend gelangt Leonora schließlich in ein Kloster, doch noch ein letztes Mal schlägt das Schicksal zu …Dem kontrastreichen Racheepos widmet sich die mehrfach ausgezeichnete slowakische Regisseurin, Autorin und Performerin. Bildstark und assoziativ thematisiert sie in der Neuinszenierung Schlüsselmomente der Erzählung. Auf der Bühne von, dessen Arbeiten in der Vergangenheit an renommierten Häusern wie etwa der Wiener Staatsoper, dem Opernhaus Zürich, der Mailänder Scala sowie bei den Salzburger Festspielen zu sehen waren, zeugt eine monumentale Statue wiederum von der erschütternden Kriegsbegeisterung einer enthemmten Gesellschaft inmitten einer Welt, die bereits in Chaos und Zerstörung versunken ist. Das Schwanken zwischen Opulenz und kriegerischer Wut greifen auch die Kostüme vonauf; der gebürtige Kongolese entwarf zuletzt die Kostüme für die gefeierte Uraufführung der Oper „Justice“ von Hèctor Parra am Grand Théâtre de Genève. Eine zusätzliche gedankliche Ebene schafft darüber hinaus der Videodesigner(„Der Ring des Nibelungen“ bei den Bayreuther Festspielen 2013, „Aus einem Totenhaus“ an der Bayerischen Staatsoper 2018, „Kleiner Mann, was nun?“ am Berliner Ensemble 2024), dessen Projektionen das Schicksal Leonoras in den Blick nehmen. Gemeinsam konzentriert sich das Regieteam auf die Einzelschicksale und erzählt mit der Geschichte Leonoras von der Flucht und Befreiung von äußeren Zwängen – eine Befreiung von der Macht des Schicksals. Die musikalische Leitung hat GeneralmusikdirektorAndrea Sanguineti/Wolfram-Maria Märtig |Sláva DaubnerováVolker Hintermeier |Cedric Mpaka |Andreas DeinertKlaas-Jan de Groot |Laura Bruckner, Patricia KnebelAndrei Nicoara |Astrik KhanamiryanMassimo Cavalletti/Stefano Meo |Jorge Puerta/Antonello PalombiBettina Ranch |Roberto Scanduzzi/Almas SvilpaKarel Martin Ludvik |KS. Marie-Helen Joël |Hyeong Joon HaAlejandro del Angel/Albrecht Kludszuweit |Yancheng ChenOpernchor des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerSamstag, 09. November 2024, 19:00 Uhr, Aalto-Theater17., 23., 30.11.; 19.12.2024; 12.01.; 05.02.; 02., 28.03.; 24.04.2025Einführung jeweils 45 Minuten der VorstellungSonntag, 27. Oktober 2024, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 08. November 2024, 16:30 Uhr, Aalto-CafeteriaSamstag, 23. November 2024, Aalto-CafeteriaMontag, 25. November 2024, 19:30 Uhr, Aalto-TheaterMit Prof. Dr. Elisabeth Schmierer (Vortrag), Boris Gurevich (Klavier) und Solist*innen des Aalto Musiktheater- Ensembles(Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de