Konzertabsage: Liederabend mit Fatma Said am 07. Juni 2025 in der Philharmonie Essen entfällt

Zu einem Konzertausfall kommt es in der Reihe „Große Stimmen“ der Philharmonie Essen: Der für den 07. Juni 2025 geplante Liederabend mit der Sopranistin Fatma Said muss leider ersatzlos entfallen. Fatma Said bedauert zutiefst, dass es ihr aufgrund von unvorhergesehenen Umständen nicht möglich ist, in diesem Konzert aufzutreten. Sie hatte sich bereits sehr darauf gefreut, für das Essener Publikum zu singen.



Eintrittskarten können rückerstattet bzw. gegen Tickets für andere Veranstaltungen umgetauscht werden. Kartenkäufer*innen (auch von Online-Tickets) wenden sich dazu bitte schriftlich an das TUP-TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen oder senden eine E-Mail an tickets@tup-online.de. Rückfragen sind unter T 02 01 81 22-200 möglich.



Die Philharmonie Essen bittet um Verständnis für die Absage.

