Konzertabsage: Aufführung von Haydns „Die Jahreszeiten“ mit Jordi Savall in der Philharmonie Essen am 10. März 2024 entfällt

Zu einem Konzertausfall kommt es in der Abo-Reihe „Internationale Orchester“ der Philharmonie Essen: Die Capella Nacional de Catalunya musste ihren für den 10. März 2024 geplanten Auftritt im Alfried Krupp Saal absagen. Die Aufführung von Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ unter der Leitung von Jordi Savall entfällt daher leider ersatzlos. Eintrittskarten können rückerstattet bzw. gegen Tickets für andere Veranstaltungen umgetauscht werden. Kartenkäufer*innen (auch von Online-Tickets) wenden sich dazu bitte schriftlich an das TUP-TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen oder senden eine E-Mail an tickets@tup-online.de. Rückfragen sind unter T 02 01 81 22-200 möglich. Die Philharmonie Essen bittet um Verständnis für die Absage.