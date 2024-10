Unter dem Titelsteht amin der Philharmonie Essen ein Kinderkonzert auf dem Spielplan. Das Konzert für Kinder von 3 bis 6 Jahren im RWE Pavillon richtet sich speziell an. Dabei nimmt die kleine Karotti die jungen Zuhörer*innen mit auf eine musikalische Reise in ihre Kita. Dort ist Sommer, die Kinder spielen draußen im Grünen, entdecken die Natur und planschen mit einzelnen Ton-Tropfen. Gemeinsam wird aber auch gemoddert, dass die Töne nur so spritzen. Kindliche Fantasie erlaubt! Moderiert von Julia Schulenburg, musizieren für die jungen Konzertbesucher*innen die Mitglieder der Essener Philharmoniker Olivier Girardin (Flöte), Tristan von den Driesch (Klarinette), Ilka Wagner (Fagott), Birgit Seibt und Mira Nauer (Violine), Sebastian Bürger (Viola) und Anja Rapp (Violoncello). Das Konzert dauert etwa 45 Minuten.(Kinder € 7,50 / Erwachsene € 12,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de