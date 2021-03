Konzert-Streams vom Orgelrecital bis zum Wunschkonzert

Dieund diebieten auch im April kostenlose Konzert-Streams an: Diestellt sich mit zwei unterschiedlichen Programmen als Porträt-Ensemble vor, die Organistinkombiniert Bach mit Philip Glass, diepräsentieren neben dem lang erwarteten Wunschkonzert mit Götz Alsmann ein Kammerkonzert am Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie. Außerdem laden die Konzerthäuser aus Dortmund, Köln und Essen gemeinsam zu einem Konzert desein.Die Philharmonie Essen widmet derin dieser Spielzeit ein eigenes Künstlerporträt. Zwei Konzerte des internationalen Spitzenensembles für historisch informierte Aufführungen bilden nun einen Schwerpunkt im April: Amsteht unter anderem„Stabat Mater“ auf dem Programm. Und amdarf man sich aufKlavierkonzert G-Dur (KV 453) mit dem Pianistenals Solist freuen.Ganz nach den Vorlieben des Publikums richtet sich dasunter der Leitung des ersten Kapellmeisters Robert Jindra. Im Sommer des vergangenen Jahres bestand die Möglichkeit, über das Programm abzustimmen. Trotz der coronabedingten Einschränkungen nutzten viele Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit und entschieden sich am Ende für folgende Werke: die Ouvertüre zuOper „Die Meistersinger von Nürnberg“,Orchestersuite „Romeo und Julia“,Konzertouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ und die Sinfonische Dichtung „Les Préludes“ vonwird den Abend in seiner unnachahmlichen Art moderieren.Denhat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zumerklärt. Aus diesem Anlass gestaltet ein fünfköpfiges Ensemble der Essener Philharmonikerein Kammerkonzert mit Werken von(Quartett für Klarinette, Violine, Viola und Violoncello) und(Klarinettenquintett h-Moll, op. 115). Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen wird das Konzert mit einer Grußbotschaft anlässlich des Gedenktages eröffnen.Wenn es darum geht, die Orgel glanzvoll in Szene zu setzen, liegt man beigenau richtig: Amist die lettische Organistin mit einem Solorecital in der Philharmonie Essen zu Gast. Auf der großen Kuhn-Orgel im Alfried Krupp Saal kombiniert die Titularorganistin der Hamburger Elbphilharmonie die musikalischen Welten vonundDasist spätestens seit dessen NRW-Residenz in den Jahren 2009 bis 2011 ein gern gesehener Gast. Seitdem bieten die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund und die Philharmonie Essen gemeinsame Konzertprogramme mit dem renommierten Klangkörper in Verbindung mit der MCO Academy an. Junge Musikerinnen und Musiker haben dabei die Möglichkeit, Erfahrungen in einem großen Profi-Orchester zu sammeln. Ampräsentieren die drei Konzerthäuser nun gemeinsam ein Konzert, das wenige Tage zuvor in der Kölner Philharmonie aufgezeichnet wird. Auf dem Programm stehen die „Vier letzten Lieder“ vonmit der Sopranistin Golda Schultz sowie die „Große C-Dur-Sinfonie“ von. Die Leitung hat Antonello Manacorda.Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Die Philharmonie Essen und die Essener Philharmoniker bitten daher um Spenden für folgende Zwecke:Für die Konzerte mit der Akademie für Alte Musik Berlin am 2. und 18. April, mit Iveta Apkalna am 25. April sowie mit den Essener Philharmonikern am 16. April wird um eine Spende zugunsten desgebeten, mit dem in Not geratene freischaffende Musikerinnen und Musiker unterstützt werden, die aufgrund der Pandemie ihren Beruf momentan nicht ausüben können.Spendenkonto:Deutsche Orchester-Stiftung – Kennwort: NothilfefondsIBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05 / BIC: COBADEFFXXX.Für das Gedenkkonzert für die Opfer der Corona-Pandemie wird um eine Spende zugunsten derfür die Erforschung des Corona-Virus gebeten.Spendenkonto: Stiftung Universitätsmedizin EssenIBAN: DE 09 3702 05 0005 0005 0005BIC: BFSWDE33