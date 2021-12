Konzert "Schweizer Weihnachten" entfällt

Das für den 15. Dezember in der Philharmonie Essen angekündigte Konzert „Schweizer Weihnachten“ muss leider entfallen. Vor dem Hintergrund der sich aktuell sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz verändernden Corona-Rahmenbedingungen sind für die Schweizer Künstler*innen Anreise und Auftritt nicht mehr vertret- und organisierbar. Die Ensembles und die Philharmonie Essen bitten um Verständnis für die unumgängliche Absage.



Eintrittskarten können rückerstattet bzw. gegen Tickets für andere Veranstaltungen umgetauscht werden. Kartenkäufer*innen (auch von Online-Tickets) wenden sich dazu bitte schriftlich an das TUP-TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen oder senden eine E-Mail an tickets@tup-online.de. Rückfragen sind unter T 02 01 81 22-200 möglich. Die Theater und Philharmonie Essen bittet um Verständnis für die kurzfristige Absage.

(lifePR) (