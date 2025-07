Konzert „50 Jahre Mannheimer Streichquartett“ wird nachgeholt

Nachdem das Konzert „50 Jahre Mannheimer Streichquartett“ am 25. Mai 2025 in der Philharmonie Essen aus persönlichen Gründen des Quartetts abgesagt werden musste, steht nun ein Nachholtermin fest: Das Konzert wird in gleicher Besetzung und mit gleichem Programm amim Pavillon der Philharmonie Essen stattfinden.Gegründet wurde dasvor 50 Jahren im baden-württembergischen Mannheim, wo zu Mozarts Zeiten die Komponisten der sogenannten „Mannheimer Schule“ Furore gemacht haben. Seit Jahren schon hat es seine künstlerische Heimat in Essen gefunden. Mit Armin Fromm (Violoncello) ist sogar noch ein Gründungsmitglied dabei. Die weiteren Positionen sind mit Daniel Bell und Shinkyung Kim (beide Violine) und Sebastian Bürger (Viola) besetzt. Zum runden Jubiläum kommen die vier Musiker*innen mit drei Meisterwerken der Kammermusik für Streicher: Wolfgang Amadeus Mozarts überwältigendem G-Dur-Quartett, KV 387 stellen sie Maurice Ravels impressionistisch schillernden einzigen Beitrag zur Gattung gegenüber. Für Franz Schuberts unbeschreiblich schönes C-Dur-Quintett aber tun sie sich mit der deutschen Grande Dame des Cellospiels Maria Kliegel zusammen, die als ehemalige Folkwang-Professorin ebenfalls ihren Wirkungskreis in Essen hat.(€ 25,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de