Kleine und große Klangräume beim Festival für Neue Musik NOW!

Im Herbst wird Essen wieder zum Zentrum für die spannende und inspirierende Welt zeitgenössischer Klänge: Vomlädt die Philharmonie Essen gemeinsam mit der, derund demzumein. Ermöglicht wird das Festival auch in diesem Jahr maßgeblich von derund der. 20 Veranstaltungen, 13 Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen in unterschiedlichsten Besetzungen, eine Klanginstallation, zwei Workshops sowie ein Schulprojekt spannen unter dem diesjährigen Mottoeinen Bogen von der feingliedrigen Mikrotonalität bis zu fernen Klangräumen. Veranstaltungsorte sind die Philharmonie Essen, die Folkwang Universität der Künste, das UNESCO-Welterbe Zollverein und das Museum Folkwang.Das Festival beginnt mit einem spektakulären Auftaktkonzert am 29. Oktober: Für die deutsche Erstaufführung (in der originalen Fassung für Harmonieorchester) vonausMega-Opus „LICHT“ kooperieren(Essen, Köln, Münster, Düsseldorf, Detmold) miteinander. 70 Bläser*innen und 10 Schlagzeuger*innen werden sich dazu auf den Emporen im Alfried Krupp Saal positionieren und mit entsprechender Ausleuchtung die Fratze Luzifers symbolisieren. Die musikalische Leitung hat mit Adrian Heger ein früherer Schüler des Komponisten.Namhafte Orchester, Ensembles und Solist*innen sind auch im weiteren Verlauf des Festivals Garanten für Interpretationen auf höchstem Niveau. Das(30.10.), das(6.11.) sowie die(7.11.) stellen in ihren Konzerten neue Orchesterwerke von Annesley Black, Beat Furrer, Nicolaus A. Huber, Maximilian Marcoll und Ying Wang Klassikern der Neuen Musik von Arnold Schönberg, Helmut Lachenmann, Olivier Messiaen, Tristan Murail und Luigi Nono gegenüber. Dasbringt das neue Werk „TRANSIT“ des dänischen Komponisten und Trägers des Musikpreises der Ernst von Siemens Musikstiftung sowie des Mauricio Kagel Musikpreises der Kunststiftung NRW (jeweils 2017), Simon Steen-Andersen, zur Uraufführung (31.10.). Daspräsentiert erstmals die Collage „Hauch“ für Musik und Tanz von Rebecca Saunders, die 2019 mit dem Hauptpreis der Ernst von Siemens Stiftung ausgezeichnet wurde (4.11.). Zu den international erstklassigen kammermusikalischen Ensembles gehören das(31.10.) und das(7.11.), die unter anderem mit Werken junger zeitgenössischer Komponist*innen zu Gast sind. Freuen darf man sich zudem auf die Aufführungen von George Crumbs „Makrokosmos III“ mit Mitgliedern des(31.10.), auf Marc Andres Meisterwerk „… selig sind …“ für Klarinette und Live-Elektronik mitals Solisten (6.11.) sowie auf den Beitrag desin Kooperation mit dem Landesmusikrat NRW (1.11.).„Wenn meine Klangskulpturen angeschlagen werden, sind sie auch skulpturale und klangliche Erinnerungen. Im 21. Jahrhundert gleichwohl auch ein Stück Versöhnung mit jener Zeit des Raubbaus an Mensch und Natur.“ So hat sich Thomas Rother über die gesellschaftspolitischen Kräfte geäußert, die in seinen riesigen Klangskulpturen stecken. Für ihn sind seine Skulpturen immer auch unübersehbare und unüberhörbare Zeugen einer längst untergegangenen Industriewelt, der Kohle- und Stahlära. Rother war denn auch der Erste, der die Kunst nach Zollverein brachte. Anfang der 80er Jahre, bei noch laufendem Zechenbetrieb, gründete er hier den „KUNSTSCHACHT“, der sich mittlerweile zu einem gigantischen Gesamtkunstwerk entwickelt hat. Hier trafen sich im September 2019 mit Simon Camatta, Karl-F Degenhardt und Peter Eisold drei der renommiertesten Schlagzeuger des Ruhrgebiets, um Rothers Skulpturen in Schwingung zu versetzen. Im Zusammenspiel von Objekten, Raumklang und virtuos-perkussiven Aktionen entstand so eine einmalige Fusion von bildender Kunst und Klangperformance.Die Installation erklingt jeweils eine Stunde vor den Konzerten im Alfried Krupp Saal (außer 30.10. und 6.11.).Unterschiedlichste europäische Antworten auf das Festivalthema gibt die Folkwang Universität der Künste zunächst in Konzerten mitunter anderem mit einer Uraufführung von Michael Edwards (30.10., Neue Aula der Folkwang Universität) sowie mit der Formationund dem(30.10., Philharmonie Essen, RWE Pavillon). Auch daswird wieder Spielort für eine Hochschul-Präsentation sein: Am 1. November interpretieren wiederum Studierende Kompositionen von Fausto Romitelli, Beat Furrer, Georg Friedrich Haas, Hèctor Parra und Salvatore Sciarrino.Im Zentrum des Programms auf dem Welterbe Zollverein steht ein spektakuläres Raumklang- und Klangraum-Konzert von(5. bis 7.11., Kokerei Zollverein, Salzlager): Unter dem Titel „Reconnected“ hat der Musiker und Komponist eine Landschaft von 62 ausschließlich mechanisch-akustischen Instrumenten geschaffen, die aus einer Vielzahl von magnetischen, elektrifizierten Apparaten, Ventilen, Motoren etc. bestehen. Experimentell wird es auch, wenn der Kanadierseine selbstgebauten Instrumente in einem Programm mit demzusammenführt (6.11., Kokerei Zollverein, Salzlager).Unter dem Titel „Klang-Welt und Klang-Ich“ sind am 1. November Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren zu einer Forschungsreise ins Innere der Instrumente und das eigene Innere eingeladen. Am Ende des Workshops steht eine eigene kleine Performance. Anmeldungen und weitere Informationen bei Merja Dworczak unter education@philharmonie-essen.de oder T 02 01 81 22-826.Auch wenn Vogelgesänge unzählige Komponist*innen inspiriert haben, ist Olivier Messiaen der einzige, der eine Ausbildung zum Ornithologen hat und die Gesänge auf wissenschaftliche Weise aufgenommenhat. In vielen seiner Werke fügte er detailreiche Transkriptionen von Vogelgesängen ein. Im diesjährigen Kompositionsprojekt ist Messiaens Idee zur Verschmelzung von Klangfarben und Zeitraum der Ausgangspunkt für die Arbeit der Schüler*innen. Nach zehn Wochen Projektunterricht werden die Ergebnisse der Kompositionsarbeiten am 21. Januar 2022 im RWE Pavillon in der Philharmonie Essen präsentiert.Zum Auftakt des Festivals besteht für das Publikum amdie Gelegenheit, mehr über das Programm zu erfahren. Im Weißen Saal der Philharmonie Essen stelltvon der Folkwang Universität der Künste die Höhepunkte vor und erläutert das diesjährige Festival-Motto „Mikrokosmos – Makrokosmos“. Außerdem erscheint ein Programmbuch mit Einführungen zu allen Werken. Die Publikation ist jeweils bei den Veranstaltungen erhältlich.Mit dem(Preis: € 25,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 6,60 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der Festivalpass und die ermäßigten Karten zum Festivalpass-Preis sind erhältlich im TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen), unter Tel. 0201/81 22-200 sowie per E-Mail untertickets@theater-essen.de. Eine Online-Buchung unter www.theater-essen.de ist nicht möglich.zum Preis von jeweils € 17,00 sind erhältlich im TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen), unter Tel. 0201/81 22-200, online unter www.theater-essen.de sowie per E-Mail unter tickets@theater-essen.de.Der Vorverkauf für die Konzerte im November beginnt am 14. Oktober. Die Oktober-Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf erhältlich.Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen derüber die zentrale Kartenhotline unter Tel. 0201 / 49 03-231 oder als Bestellung an karten@folkwang-uni.de Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.