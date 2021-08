Kleine und große Klangräume beim Festival für Neue Musik NOW!

Im kommenden Herbst wird Essen wieder zum Zentrum für die spannende Welt zeitgenössischer Klänge: Vomlädt die Philharmonie Essen gemeinsam mit der, derund demzumein. Ermöglicht wird das Festival auch in diesem Jahr maßgeblich von derund der. 20 Veranstaltungen, darunter Konzerte in unterschiedlichsten Besetzungen, eine Klanginstallation, ein Workshop sowie ein Schulprojekt spannen unter dem diesjährigen Mottoeinen Bogen von der feingliedrigen Mikrotonalität bis zu fernen Klangräumen. Veranstaltungsorte sind die Philharmonie Essen, die Folkwang Universität der Künste, das UNESCO-Welterbe Zollverein und das Museum Folkwang.Zu Gast sind auch diesmal namhafte Orchester, Ensembles und Solisten – wie das Ensemble Modern, das hr-Sinfonieorchester, die Neue Philharmonie Westfalen, das Quatuor Diotima, Klarinettist Jörg Widmann, aber auch Studierende der Folkwang Universität der Künste. Und gleich das Eröffnungskonzert entpuppt sich als doppelter Paukenschlag. Denn für die deutsche Erstaufführung von „LUZIFERs TANZ“ aus Karlheinz Stockhausens kosmisch-spirituellem Mega-Opus „LICHT“ arbeiten zum ersten Mal alle fünf Musikhochschulen von Nordrhein-Westfalen zusammen. Und in „Lockdown – Basket Music“ erinnert der Nono-Schüler Nicolaus A. Huber an die Pest-Viren, die vor Jahrhunderten Venedig im Griff hatten. Überhaupt bietet NOW! erneut zahlreiche Ur- und Erstaufführungen wie etwa von Beat Furrer, Oscar Bianchi, Simon Steen-Andersen, Rebecca Saunders und deren Schülerin Ying Wang.Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen des Festivals unter https://www.theater-essen.de/philharmonie/themenreihen-20212022/now-mikrokosmos-makrokosmos/ Mit dem(Preis: € 25,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 6,60 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der Festivalpass und die ermäßigten Karten zum Festivalpass-Preis sind erhältlich im TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen), unter Tel. 0201/81 22-200 sowie per E-Mail unter tickets@theater-essen.de. Eine Online-Buchung unter www.theater-essen.de ist nicht möglich.zum Preis von jeweils € 17,00 sind erhältlich im TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen), unter Tel. 0201/81 22-200, online unter www.theater-essen.de sowie per E-Mail unter tickets@theater-essen.de.Kartenvorverkauf für Veranstaltungen derüber die zentrale Kartenhotline unter Tel. 0201 / 49 03-231 oder als Bestellung an karten@folkwang-uni.de.