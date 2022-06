KlassikLounge der Essener Philharmoniker entfällt

Konzert war für Montag, 13. Juni im Grillo-Theater geplant

Die für kommenden Montag, 13. Juni geplante KlassikLounge der Essener Philharmoniker im Café Central des Grillo-Theaters muss krankheitsbedingt leider ersatzlos entfallen. Der nächste Abend der beliebten Reihe, in der Mitglieder des Orchesters vier Mal pro Spielzeit Kammermusik in lockerer Atmosphäre präsentieren, findet am Montag, 24. Oktober, um 20:00 Uhr statt. Die Essener Philharmoniker bitten um Verständnis für die kurzfristige Absage.