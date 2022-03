Klänge des Orients beim Weltmusik-Festival der Philharmonie Essen

Unter dem Titellädt die Philharmonie Essen zu einem großen Weltmusik-Festival ein: Vomstehen Klänge des Orients im Mittelpunkt. Das Motto schlägt den Bogen vom Morgenland ins Abendland und geht den vielen Gemeinsamkeiten auf den Grund, die beide Kulturkreise verbinden. Dabei zeigt sich immer wieder, dass sich in der Weltmusik die musikalischen Genres und Stile bunt vermischen. Musiker*innen aus dem Iran, dem Libanon, der Türkei, aus Tunesien und Syrien kommen nach Essen, darunter Stars der Szene wie die gefeierte Sängerin Aynur, der Klarinettist und Opus-Klassik-Preisträger Kinan Azmeh sowie der Oud-Meister Anouar Brahem. Das Festival findet zum zweiten Mal statt, die erste Auflage 2018 widmete sich der Musik Afrikas. Ermöglicht wird die Ausrichtung erneut von derZu den Stars des Festivals gehört der syrische Klarinettist: Amist der Opus-Klassik-Preisträger von 2019 mit seiner 2006 in New York gegründeten „City Band“ zu Gast. Hier vereint Azmeh Musik verschiedener Genres aus seiner Heimat und anderen Ländern. Im Anschluss daran gehört die Bühne dem tunesischen Meister der Kurzhalslaute Oud,, der umgemeinsam mit seinem Quartett mit eigenen Kompositionen sowie vom Jazz beeinflussten Improvisationen begeistern wird.Ein großes Fest der Kulturen feiert die Philharmonie Essen bei freiem Eintritt am. Das musikalische Programm auf dergestalten abverschiedene Ensembles, moderiert von der NDR-Journalistin Petra Rieß. Als Kooperationsprojekt nordrhein-westfälischer Musikschulen kommt es zunächst zum Auftritt des Ensembles, das unter der Leitung des aus Düsseldorf stammenden Baglama-Spielers Koray Berat Sari Musiker*innen, Instrumente und Programme unterschiedlicher Kontinente zusammenführt. Aus rund 20 Baglama-Spieler*innen und sechs Sänger*innen setzt sich das Orchester der Alevitischen Gemeinde Deutschlands – kurz– zusammen, das anschließend unter der Leitung des in Istanbul geborenen Baglama-Virtuosen Kemal Dinç zu erleben ist. Das aus syrischen, englischen und deutschen Musiker*innen bestehendewidmet sich daraufhin der Musik der legendären ägyptischen Sängerin Oum Kalthoum sowie weiterer bedeutender Komponisten und Sänger*innen aus der arabischen Hochkultur des 20. Jahrhunderts. Der abschließende Auftritt ausgewählter Solist*innen derauf der Open-Air-Bühne bildet gleichzeitig den Auftakt zum abendlichen Konzert im Alfried Krupp Saal: Das elfköpfige Ensemble vereint umherausragende Musiker*innen des Vorderen Orients mit hiesigen Jazzgrößen. Beteiligt sind unter anderem der Klarinettist Kinan Azmeh, der Sänger Ibrahim Keivo, der Tubist und Serpent-Spieler Michel Godard sowie der Schlagzeuger Bodek Janke.Begleitet wird das Bühnenprogramm am Samstag von einem vielseitigen Zusatzangebot. Unter dem Mottosteht eine Podiumsdiskussion umim Weißen Saal der Philharmonie. Moderiert von Dr. Glaucia Peres da Silva, Soziologin an der Universität Tübingen, setzen sich der Intendant des Morgenland Festivals Osnabrück, Michael Dreyer, die Sängerin Dima Orsho, der Klarinettist Kinan Azmeh sowie Bahar Roshanai von der Körber-Stiftung mit dem zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Fachliteratur aufgenommenen Begriff auseinander. Bereits umbesteht in mehrerendie Möglichkeit, mehr über orientalische Zupf- und Percussion-Instrumente zu erfahren. Die in den Workshops erarbeiteten Beiträge sollen am Nachmittag im Rahmen des Open-Air-Programms präsentiert werden. Zum weiteren Angebot gehören etwa eine(ab 15:00 Uhr in der Wandelhalle der Philharmonie),, Henna-Handbemalung und ein Kalligrafiekurs.Für die musikalischen Glanzlichter am letzten Festivaltag sorgen schließlich zwei bemerkenswerte Stimmen kurdischer Herkunft: Amkommt es zunächst zur Begegnung des als „syrischer Troubadour“ bekannten Sängersmit der syrischen Jazz-Formation, in der neben dem bereits erwähnten Klarinettisten Kinan Azmeh die aus Damaskus stammende Sängerin Dima Orsho und der syrische Oud-Virtuose Issam Rafea mitwirken. Zum Abschluss umpräsentiert die ausdrucksstarke SängerinLieder aus ihrer kurdischen Heimat und mixt diese mit ihrer international besetzten Band mitreißend mit Elementen aus Pop, Klassik und Jazz.Zum weiteren Programm des Festivals gehören die Vorführungen zweier Dokumentarfilme im Essener, einem der ältesten Kinos Nordrhein-Westfalens (Rüttenscheider Str. 2):schildert amdie beeindruckende Geschichte eines iranischen Musikschaffenden, der mit einem Projekt in seiner Heimat scheitert. Und ambegleitet die preisgekrönte Dokumentationdie iranische Komponistin Sara Najafi, die davon träumt, ihr Werk mit weiblichen Solopartien auf die Bühne zu bringen.Einen spannenden Beitrag zum Festival liefert außerdem die Education-Reihe: Im Konzertvermittelt der Erzähler Marko Simsa Kindern ab sechs Jahren spielerisch Wissen über die Menschen, die Kultur und das Leben in arabischen und persischen Ländern. Die Termine am, jeweils um 10:00 und 12:00 Uhr, richten sich an Schulklassen. Am Samstag,, um 11:00 und 15:00 Uhr sind Familien angesprochen.Weitere Infos unter https://www.theater-essen.de/philharmonie/themenreihen-20212022/weltmusik-festival-sounds-of-east-to-west/